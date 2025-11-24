11 godina omladinskog doprinosa uspostavljanju reciklaže

Edukacija u okviru Gradske akcije sakupljanja izdvojenog ambalažnog otpada u školama „Sakupi i uštedi – vredi“, koju sprovodi JKP „Higijena“ Pančevo, nastavila se školske 2025/2026. godine.

Osnovci i srednjoškolci imali su priliku da prisustvuju času koji su održali predstavnici Operatera sistema za upravljanje ovom vrstom otpada „Ekostar pak“ i Javnog komunalnog preduzeća „Higijena“ Pančevo.

Đaci će iznova razvrstavati papir, karton, plastične boce i aluminijumske i čelične limenke posredstvom namenskih kanti koje je donirao „Ekostar pak“, partner „Higijene“ na uspostavljanju sistema razvrstavanja sekundarnih sirovina na izvoru nastanka. One su postavljene u školskim prostorijama, a kontejneri s bravicama – u dvorištima.

U skladu sa Ugovorom o otkupu neopasnog ambalažnog otpada kao vrste reciklabilnih materijala – sekundarnih sirovina, za preuzetu ambalažu, na osnovu izmerenih količina u Centru za sakupljanje i razvrstavanje sekundarnih sirovina, „Higijena“ plaća na račune škola. Ideja je da se novac od prodate ambalaže iskoristi u skladu sa predlogom učeničkog parlamenta i na osnovu odluke nastavničkog veća.

Najbolji rezultat u toku jedne školske godine je najveći broj kilograma ambalaže po jednom učeniku škole, u periodu jedne školske godine od 1. septembra do 31. maja.

Ovo je jedanaesti krug prikazivanja poučnih prezentacija koji otpočne svake nove školske godine i predviđen je za sve osnovne i srednje škole na teritoriji grada Pančeva, uz obuhvat predstavnika raznih razreda, tj. uzrasta, radi što većeg dečjeg doprinosa očuvanju okoline. Škole se mogu prijaviti svakog oktobra, a tokom novembra počinje obilazak.

