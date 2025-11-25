Politika Vesti

Predsednik Vučić se obraća naciji u 11 časova

09:01

25.11.2025

Podeli vest:

Instagram/buducnostsrbijeav

Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić obraća se naciji u 11 časova.

Predsednik Vučić će se obratiti građanima Srbije iz zgrade Predsedništva.

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *

Pre postavljanja komentara, molimo pročitajte i složite se sa uslovima korišćenja


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.