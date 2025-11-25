Uspeh takmičara SUI Pančevo: Drugo mesto za Miloša Vidosavljevića

U organizaciji Sportskog Saveza invalida Vojvovodine održano je u Vrbasu prvenstvo Vojvodine za osobe sa invaliditetom u streljaštvu .

Ekipa Sportskog udruženja invalida Pančevo u sastavu: Gajić Bratislavka, Nakomčić Zdravko, Đaković Drago i Mišić Zoran plasirala se na osmo mesto u ekipnoj konkurenciji u disciplini vazdušna puška .

Time je popravila prošlogodišnji plasman.

Miloš Vidosavljević osvojio je drugo mesto u disciplini vazdušni pištolj u opštoj kategoriji.

(Pančevac)