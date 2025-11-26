Kovačica: Stigli paketići iz Slovačke za decu

Ovu akciju već šesnaestu godinu za redom organizuju Evangelističke crkve iz Ljiptovskog Mikulaša i drugog slovačkog mesta Podlužani u opštini Banovce nad Bebravou u saradnji sa Centrom za socijalni rad Kovačica.

Iz Slovačke su stigli novogodišnji paketići za mališane u hraniteljskim porodicama i decu iz socijalno ugroženih porodica, prenosi RTV Kovačica.

Ovu akciju već šesnaestu godinu za redom organizuju Evangelističke crkve iz Ljiptovskog Mikulaša i drugog slovačkog mesta Podlužani u opštini Banovce nad Bebravou u saradnji sa Centrom za socijalni rad Kovačica.

Predsednik opštine Kovačica Petar Višnjički priredio je prijem za glavnog organizatora akcije, sveštenika Slovačke evangelističke crkve iz Podlužana, Jozefa Havrilu mlađeg. Prijemu su prisustvovali i članovi delegacije opštine Kovačica Dušanka Petrak, direktorka Centra za socijalni rad, i pomoćnica predsednika opštine Marijana Meliš.

Višegodišnja saradnja pomenutih crkava i ustanove za socijalni rad u opštini Kovačica prilikom organizovanja dve akcije – pored dodele paketića a ranije i međunarodnog letnjeg dečijeg biblijskog kampa – pomerila je i promenila granice humanosti na viši nivo.

Više od sedamsto paketića namenjena deci iz materijalno ugroženih i hraniteljskih porodica, kao i deci sa smetnjama u razvoju je 24. novembra preveženo iz Slovačke u Centar za socijalni rad Kovačica.

Od početka akcije glavni organizator humanih akcija sveštenik slovačke evangelističke crkve iz Ljiptovskog Mikulaša ranije Podlužana Jozef Havrila ml. Ove godine je za sve pomenute i drug zasluge primio Plaketu Opštine Kovačica. Imao je sveštenik Havrila sa saradnicima projetnovanu misiju kako do cilja a ima i viziju – projektovanu sliku saradnje u budućnosti.

O značaju akcije i pojedinostima vezanim za dodelu paketića mališanima i njihovim darodavcima govorili su za RTV Kovačica direktorka Centra za socijani rad Kovačice Dušanka Petrak, kao i asistentica predsednika opštine Marijana Melišova.

