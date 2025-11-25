Vučić: Imamo još 4 dana do zatvaranja Rafinerije

Rafinerija se nalazi u procesu takozvane tople cirkulacije. To znači da imamo još 4 dana do potpunog zaustavljanja rada ukoliko ne dođe do odobravanja licence od strane američkog OFACa

Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić obraća se naciji.

Vučić je na početku obraćanja kazao da se suočavamo sa velikim problemima, i da želi da se državno rukovodstvo odnosi prema građanima na transparentan način.

– Želimo da vas obavestimo da se Rafinerija nalazi u procesu takozvane tople cirkulacije, da to prevedem u nekom tihom hodu, još nije zatvorena, ali je to niži režim rada u odnosu na uobičajeni. To znači da imamo još 4 dana do potpunog zaustavljanja rada Rafinerije ukoliko ne dođe do odobravanja licence od strane američkog OFACa – rekao je Vučić.

On ističe da je već u četvrtak Dan zahvalnosti u Americi, i da ćemo danas ili sutra moći nešto da promenimo, ali da će se rafinerija zaustaviti ako dođe četvrtak.

– Trebaće 14 dana da se ponovo pokrene, ali svakako je to više od toga. Računajte 20 ili više dana. To znači da rafinerija ne bi radila do Nove godine i posle toga. A reći ću kakve su sve posledice. Od početka sukoba u Ukrajini 2022. godine, mnogi su u Srbiji pomislili da stvari mogu lako da se reše, pobediće ovi ili oni, a mi smo brinuli. Držali smo dobru poziciju, i 2022. godine kao zemlja izbegli smo svaku vrstu energetske krize i šoka – rekao je on.

Vučić naglašava da je to izbegnuto postavkama koje je postavio Savet za nacionalnu bezbednost Srbije.

– Tu smo rekli da osuđujemo napade i upade, ali da osuđujemo sankcije. I bez obzira na to malo ko je verovao da će se to odnositi na nas i da ćemo imati problema. Danas nije pozicije Srbije, već je pitanje i pozicije drugih koji su suprotstavljeni i koji se tuku na međunarodnoj sceni. Naša pozicija postaje sve teža. Da ne bih govorio ničim izazvano, ali ni krivi ni dužni postali smo predmet žestokih napada i ucena – kazao je on.

Predsednik je dodao da sankcije pogađaju našu zemlju – dubinski i strateški.

– A postoje i oni drugi koji se ne suprotstavljaju Trampu i Americi, a žele da se Srbija suprotstavi. Evo devet meseci smo prepisivali ono što su Rusi rekli, a sada su nam uveli sankcije. Potpisali smo svaki zahtev ruskih prijatelja, i naša zemlja je sada u teškoj situaciji. Za nas je briga postalo srednje ime u prethodnih danima. Znam da ovde postoje mađioničari koji bi sve da reše. Znam i kada gledam RTS da pozovu one lažove da kažu da nam je nuđen udeo u Aleksandropulosu, a da nismo prihvatili. To je laž, lično sam nudio da postanemo vlasnik udela u toj grčkoj luci, skladištu za tečni gas, i nikada to nije ni razmatrano na ozbiljan način. Kao što sam nudio udeo u Pakšu II, sutra ću se videti sa Orbanom – kazao je predsednik.

Ima mnogo ljudi koji će okriviti državu šta god da se desi, dodaje on, i ističe da nema lakih rešenja.

– Naš prioritet je uvek bio očuvanje interesa Srbije, i puna transparentnost. Građanima ćemo reći istinu kakva god ona bila. Mi imamo još danas i sutra da pokušamo da dobijemo operativnu licencu. Da li ćemo je dobiti zavisi od Amerikanaca – kazao je Vučić.

Predsednik je potom rekao da će govoriti o posledicama, kao i šta je to u čemu nismo saglasni sa Amerikancima.

– Šta su posledice prestanka funkcionisanja? Pre svega to su sekundarne ili sporedne sankcije. Narodna banka je dobila upozorenje da može postati predmet sankcija. Mi time stavljamo u opasnost i naše poslovne banke i našu centralnu banku. To znači da može doći do potpune obustave platnog prometa, kartica, izdavanja kredita… Lično sam dobio usmene garancije Amerikanaca da do ponedeljka kada je trebalo da se donese odluka o operativnoj licenci da neće biti takvih sankcija za NBS i poslovne banke. Taj usmeni dogovor je funkcionisao, i nastaviće da funkcioniše danas i sutra. Dok Amerikanci ne obaveste javnost da li su prihvatili ili odbili – rekao je on.

Vučić ističe da ako Amerikanci odbiju, to će uticati na sve sfere života, uključujući i Hitnu pomoć i zdravstveni sistem, kao i ugrožavanje svih trgovinskih lanaca.

(Pančevac)