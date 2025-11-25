Evo koliko novca će Pančevo, Kovačica, Kovin i Opovo dobiti u 2026. iz republičke kase

Usvojenim Predlogom Zakona o budžetu Republike Srbije za 2026. godinu predviđeno je da lokalne samouprave dobiju određene sume novca iz republičke kase.

U narednoj godini taj iznos će biti ukupno 33.307.366.000 dinara.

Za Pančevo, koje ove godine ima rekordni budžet od 10.6 milijardi, iz republičkog budžeta za 2026. godinu biće izdvojeno 84.544.580 dinara. Kovačica će iz republičke kase naredne godine dobiti 225.436.322 dinara, Kovin 223.438.083, a Opovo 83.677.569 dinara.

(Pančevac/epancevo)