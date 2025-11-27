Karavan roditeljstva u Vršcu, snaga podrške porodicama

U Vršcu je održana manifestacija „Karavan roditeljstva – Porodica u srcu“ koju sprovodi Ministarstvo za brigu o porodici i demografiju u cilju osnaživanja porodica u Srbiji, a pomoćnik ministra Radoš Pejović istakao je da podrška roditeljima ostaje prioritet njegovog resora, prenosi RT Pančevo.

“Karavan roditeljstva” u Vršcu, u saradnji sa Ministarstvom za brigu o porodici i demografiju, ponudio je aktivnosti za roditelje i decu, školicu za trudnice i tate sa savetima stručnjaka, kao i puzijadu na kojoj su sve bebe dobile pakete, diplome i medalje. Cilj ove manifestacije je da osnaži i podrži roditelje širom naše zemlje,rekao je Radoš Pejović- pomoćnik ministra u Ministarstvu za brigu o porodici i demografiju.

Manifestacija je deo šireg programa Ministarstva za brigu o porodici i demografiju, koji se sprovodi sa lokalnim samoupravama uz podršku Programa UN za razvoj kroz projekat „Ljudi čine grad“. Njena svrha je da kroz direktan dijalog sa roditeljima obezbedi pouzdane informacije o potrebama porodica kako bi mere podrške bile prilagođene lokalnim uslovima, istakla je asmina Birta, patronožna sestra edukator.

“Karavan roditeljstva” u Vršcu završen je porukom da država ovakvim programima pruža konkretnu i prilagođenu podršku roditeljima, zasnovanu na stvarnim potrebama porodica u zajednici.

(Pančevac)