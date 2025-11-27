Privredna komora Pančevo na 19. sajmu „Etno hrana i piće 2025”

Preduzetnici, poljoprivredna gazdinstva i udruženja Južnog Banata nastupiće na sajmu „Etno hrana i piće 2025“ na zajedničkom štandu koji je obezbedila Regionalna privredna komora Pančevo.

Regionalna privredna komora Južnobanatskog Upravnog okruga u saradnji sa Regionalnom razvojnom agencijom Južni Banat je obezbedila štand za više udruženja i za pojedine proizvođače hrane i pića sa teritorije južnobanatskog regiona.

Pod pokroviteljstvom Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srbije i u saradnji sa Privrednom komorom Srbije kao zvaničnim suorganizatorom, Beogradski sajam sa proizvođačima i prerađivačima organizovaće od 04. do 07.decembra sajam “Etno hrana i piće 2025.”

Privredna komora Srbije – Regionalna privredna komora Južnobanatskog Upravnog okruga je, prepoznajući značaj ove manifestacije, i ove godine obezbedila štand za više udruženja, kao i za pojedine proizvođače hrane i pića sa teritorije južnobanatskog regiona.

Pozivamo sve koji su u mogućnosti da posete sajam , kao i naš štand tokom održavanja ove manifestacije. Štand se nalazi u Hali 2, nivo A. Na zajedničkom štandu ove godine će se predstaviti sledeći suizlagači:

„Etno kutak“ Kačarevo

Pčelinjak Krstić Ilandža

Udruženje žena „ Pančevke Gornji grad“

ZR „Jovovača“ Kačarevo – domaće voćne rakije

Duca Cake Pops Pančevo, prizvodnja kolača

Udruženje žena „Dolovke“ Dolovo – štrudle i druga peciva

PG Dušan Đurica iz Kovačice – proizvodnja meda i drugih proizvoda

PG Dejan Đukić iz Crepaje – proizvodnja džema i soka od bundeve

Estera prirodna kozmetika Pančevo

PG Glogovac lešnik iz Kačareva proizvodnja pasti od lešnika

Experta piramida Sefkerin proizvodnja keksa i peciva

PG Jarkovački iz Pančeva proizvođač zimnice

(Pančevac/ePančevo)