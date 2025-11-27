Tehnička škola 23. maj: Održana akcija „Sakupi i uštedi – vredi”

U okviru gradske akcije sakupljanja izdvojenog ambalažnog otpada „Sakupi i uštedi – vredi”, koju JKP „Higijena” Pančevo sprovodi već 11 godina, u toku je novi ciklus edukacije osnovaca i srednjoškolaca. Reč je o projektu koji promoviše razvrstavanje otpada, sa ciljem da se razviju trajne ekološke navike kod mladih. Predstavnici JKP „Higijena” i „Ekostar pak“-a održali su interaktivni čas učenicima Tehničke škole “23. maj” na temu kako pravilno da razvrstavaju papir, karton, plastične boce, kao i aluminijumske i čelične limenke.

– Akcija sakupljanja izdvojenog ambalažnog otpada u školama traje već 11 godina i ovo je jedanaesti krug edukacija u osnovnim i srednjim školama na teritoriji grada Pančeva. Sve škole imaju prilike da se prijave tokom oktobra meseca kada im se zvanično i uputi poziv i škole koje se odazovu predlože termin u okviru tabele koja stigne iz JKP ”Higijena”. Danas smo u Tehničkoj školi “23. maj” gde ćemo sa predstavnicima raznih odeljenja, radi što većeg obuhvata uzrasta, govoriti o reciklaži i o značaju očuvanja okoline posredstvom reciklaže, rekao je Uroš Dražević, PR JKP “Higijena”

Prikupljeni ambalažni otpad meri se u Centru za sakupljanje i razvrstavanje sekundarnih sirovina, a zatim se prodaje. Novac se uplaćuje direktno na školske račune, a o njegovoj nameni odlučuju učenički parlamenti i nastavničko veće. Takmičarski duh nije izostao. Nagrađuje se škola koja sakupi najviše kilograma ambalaže po učeniku u periodu od septembra do maja. Najuspešnijima slede novčane nagrade grada Pančeva, ali i simbolične nagrade

– Iz dosadašnjeg iskustva možemo reći da je preoblikovanje navika moguće i da u najranijem uzrastu je to najuspešnije s toga nastojimo da obuhvatimo sve generacije, zato su prvaci i drugaci veoma važna grupa jer oni kasnije to mnogo brže sprovode u dela. Isto tako, svi predstavnici razreda koji smo spomenilu, jer ne može cela škola prisustvovati ovakvom času, prenose svojim drugarima i iz drugih odeljenja ili iz svog odeljenja. Važno su i tetkice i sve osoblje škole jer je učešće u tom razdvajanju ambalažnog otpada na nivou cele škole važna. Podstaknuti su i nagradama. Postoji i novčana nagrada grada Pančeva, jer je reč o gradskoj akciji koji JKP “Higijena” sprovodi. Postoje i utešne nagrade u vidu lopti, rekvizita, slatkiša, kojee obezbeđije kompanija “Ekostar pak”, inače dugogodišnji partner JKP “Higijena” kada je reč o uspostvaljaju sistema upravljanja ambalažnim otpadom, dodao je Dražević.

Akcija obuhvata osnovne i srednje škole na teritoriji Pančeva.. Predavanja su organizovana za predstavnike različitih razreda, kako bi se poruke dalje širile među svim učenicima. Najmlađi đaci pokazali su najveći entuzijazam. Njihovo rano usvajanje navika reciklaže ključ je dugoročnog očuvanja životne sredine.

– Tehnička škola “23. maj” već drugu godinu učestvuje u ovoj akciji. Smatramo da s obzirom da je Tehnička škola u pitanju, da postoji smer za zaštitu životne sredime, smatramo da je važno da se mladi edukuju o tome koliko je reciklaža bitna. Obzirom da je prošle godine akcija bila uspešna, pokušaćemo da u istom ritmu nastavimo i ove ali i naredne godine, kaže Nikola Pilipović, nastavnik ekologije i zaštite životne sredine.

Edukacije se nastavljaju tokom cele školske godine, a cilj je da se reciklaža i briga o planeti ne uče samo na časovima, već postanu deo svakodnevnog ponašanja učenika, školskih kolektiva i celo društvo.

(Vojvođanski)