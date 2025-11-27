Nova pravila za paore: Sertifikat za pesticide biće obavezan

Mesna zajednica „Debeljača“ je u saradnji sa PSS „Agrozavod“ doo Vršac, organizovala predavanje za poljoprivrednike u okviru osnovne obuke za profesionalne korisnike sredstava za zaštitu bilja, prenosi RTV Kovačica.

Nakon urađenih testova poljoprivrednici će dobiti potvrde na osnovu kojih će im biti dostavljeni sertifikati. Ova obuka je posebno važna zato što prema važećim propisima sertifikat profesionalnog korisnika postaje obavezan za kupovinu pesticida u poljoprivrednim apotekama.

Sertifikat važi pet godina i biće uslov ne samo za kupovinu pesticida, već i za dobijanje državnih subvencija. Osim u Debeljači predavanje je održano i u prostorijama Mesne zajednice u Kovačici. Cilj obuke je da poljoprivrednici steknu znanje o bezbednoj primeni pesticida – uključujući pravilno skladištenje, transport, odlaganje, rad sa prskalica kao i zaštitu životne sredine i zdravlja.