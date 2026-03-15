Sunčano u Pančevu: Danas idealnih 17 do 20 stepeni

Pančevci, pred nama je prelepa prolećna nedelja. Jutro je sveže, ali će tokom dana biti sunčano i toplo, sa temperaturom koja će dostizati 17°C do 20°C. Idealno vreme za šetnju pored Tamiša ili rad u bašti. Košava će u Južnom Banatu biti u slabljenju u odnosu na subotu.

U Srbiji će danas biti sunčano i toplo, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda. Posle podne na jugu i jugozapadu Srbije, uz lokalni razvoj oblačnosti, retka pojava kratkotrajne kiše.

Duvaće slab i umeren, u košavskom području povremeno jak, jugoistočni vetar, a na jugu Banata i sa udarima olujne jačine.

Najniža temperatura biće od minus jedan stepen do osam, a najviša dnevna od 14 do 20 stepeni.U Beogradu će biti sunčano i vetrovito sa umerenim i jakim jugoistočnim vetrom.

Najniža temperatura biće od pet stepeni do sedam, a najviša dnevna oko 18 stepeni.

U ponedeljak će biti pretežno sunčano sa maksimalnim temperaturama od 15 do 20 stepeni, a od utorka će biti promenljivo oblačno uz manji pad dnevnih temperatura. U utorak na zapadu i jugozapadu Srbije mestimično sa kratkotrajnom kišom, dok se od srede u većem delu zemlje očekuje suvo vreme, a kratkotrajna kiša je moguća tek ponegde na zapadu i jugozapadu Srbije, kao i na severozapadu Vojvodine.

Biometeorološka prognoza Povolјan uticaj biometeoroloških prilika na većinu hronično obolelih i dalјe traje. Blagi oprez se savetuje srčanim bolesnicima. Meteoropatske reakcije su moguće u vidu glavobolјe i poremećaja sna. ;

(Pančevac)