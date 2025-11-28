Vršac: Učenici Poljoprivredne škole intenziviraju proizvodnju u plastenicima tokom zime

Krajem novembra 2025. godine učenici smera Poljoprivredni tehničar, kao i njihovi drugari sa smerova Cvećar–vrtlar i Rukovalac poljoprivredne tehnike, vredno rade na unapređenju rada u plastenicima Poljoprivredne škole, sa ciljem da se poljoprivredna proizvodnja ove godine intenzivira i tokom zimskog perioda.

Zahvaljujući dodatnim aktivnostima i savremenim pristupima u nastavi, plastenici škole biće u funkciji tokom cele zime, što učenicima omogućava da steknu dragoceno praktično iskustvo u realnim uslovima proizvodnje.

Učenici, pored klasične setve rotkvice i spanaća direktno u zemlju plastenika, imaju priliku da se upoznaju i sa novim tehnologijama sadnje rasada luka, salate i spanaća iz plastičnih kontejnera, što predstavlja važan korak u savremenoj poljoprivrednoj praksi.

U narednom periodu očekuje se da plodovi njihovog rada budu dostupni i sugrađanima, jer će proizvodi učenika biti u ponudi na maloj pijaci ispred škole.

Ovakvim aktivnostima Poljoprivredna škola potvrđuje da je mesto znanja, rada i inovacija – škola za sve generacije.

(Pančevac)