Danas je “Crni petak”: Najavljeni popusti veći i od 50 odsto, ali da li će tako stvarno biti?

U Srbiji će danas biti obeležen globalni praznik velikih popusta i rasprodaja “Crni petak”, a trgovci su najavili da će sniziti cene i više od 50 odsto.

Ipak, stručnjaci upozoravaju da su popusti za “Crni petak” uglavnom marketinški trik i da trgovci često prvo podignu cene pa ih onda spuste da bi popust izgledao veći.

“Crni petak”, koji je nekada bio jednodnevni događaj, sada obuhvata i vikend, uključujući ponedeljak, a u pojedinim regionima i čitavu nedelju ili mesec.

U Srbiji, “Crni petak” u proseku traje od tri do 10 dana, a pojedini brendovi popuste nastavljaju i u decembru kao deo prazničnih kampanja.

Veliki broj prodavaca tehničke opreme i proizvoda u onlajn trgovini već je istakao snižene cene.

Pojedini veliki trgovci tehničkom robom na “Crni petak” nude popuste na belu tehniku, telefone, male kućne aparate, televizore, laptopove od 20 pa do više od 50 odsto.

Tako recimo, mašina za sušenje veša čija je redovna cena 99.999 dinara, tokom “Crnog petka” može da se kupi za 69.999 dinara. Usisivač koji košta 22.221 dinar, tokom akcije se može pazariti za 9.999 dinara. Mobilni telefon je sa oko 283.000 snižen na 179.999 dinara, dok je cena televizora sa 85.554 pala na 59.999 dinara.

Popusti na odeću i obuću kreću se u rasponu od 20 do 70 odsto.

Zimska jakna čija je redovna cena veća od 12.000 dinara, tokom “Crnog petka” koštaće nešto više od 5.000 dinara. Čizme su sa 9.999 dinara snižene na 6.999 dinara. Prodavnice donjeg veša nude popust do 50 odsto na deo jesenje kolekcije.

Nakit se može naći po cenama koje su niže za 30 odsto. Proizvodi za negu lica niži su za 35 odsto, a pojedine apoteke nude popust od 30 odsto na asortiman dermokozmetike i vitaminsko-mineralnih suplemenata.

Cena parfema niže su za 30 odsto i to uglavnom uključuje i setove.

Cene dečje garderobe i opreme niže su za 20 odsto, dok knjižare nude 20 odsto popusta na ceo asortiman.

U prve dve nedelje novembra kompanija zadužena za sajber bezbednost “Kasperski” detektovala je 146.535 neželjenih imejl poruka tokom promotivne kampanje povezane sa “Crnim petkom”.

Mejlovi su upućivali na sezonsku rasprodaju, imitirajući poznate trgovce kao što su Amazon, Walmart i Alibaba i nudeći popuste za rani pristup koji korisnike preusmeravaju na lažne stranice.

Praznično razdoblje istorijski je najprofitabilnije za “Epl”, dok je Amazon kompanija koja najviše profitira od Crnog petka.

Mnogi “Epl” proizvodi biće ponuđeni po sniženim cenama, a najnoviji Ajfon 17 beleži veću prodaju od prethodnih modela.

Takođe, kompanije za putovanja profitiraju od sezonske potražnje.

Avio-kompanije tradicionalno beleže porast rezervacija od novembra do početka januara, zbog čega su mnoge pokrenule promocije u susret “Crnom petku”. Prvi znakovi sugerišu da bi zimska sezona mogla biti povoljna za kompanije poput Delta, American Airlines i United.

Kupci koji češće obilaze radnje i znaju kako se kreću cene, svakako će moći realnije da procene da li su sniženja stvarno tolika koliko trgovci velikim brojevima ističu ili su oni pak prvo podigli cene pa ih tek onda spustili, da bi popust izgledao veći.

“Popust” kod kupca stvara psihološki efekat, jer će on kupujući proizvod na velikom popustu imati osećaj da je dobro prošao, čak i kada skuplje plaća.

Dosta kupaca je već danima unapred rezervisalo svoje proizvode po ceni koja će važiti tokom “Crnog petka” i spremni su na čekanja u redovima koji su sasvim izvesni, jer su svesni da sve mora da se plati, pa i jeftina roba.

Smatra se da je izraz “crni petak” nastao u petak, 24. septembra 1869. godine, kada su dva brokera sa Vol strita pokušala da monopolizuju celokupno tržište zlata u dogovoru sa čuvenim političarem Bosom Tvidom.

Tročlani tandem pokušao je da potkupi nekoliko političara i činovnika na visokim položajima, uključujući i određene sudije.

Plan je propao, jer je cena zlata pala u roku od nekoliko minuta, a sa njom i mnogi investitori, zbog čega je dan ostao poznat kao “Blek frajdej” (Black Friday).

Jedno od popularnih mišljenja je i da su ovaj naziv skovali američki vozači i saobraćajni policajci koji su strepeli od velikih gužvi u saobraćaju, nakon Dana zahvalnosti u SAD.

“Crni petak” se uvek održava dan nakon američkog praznika Dana zahvalnosti, odnosno poslednjeg četvrtka u novembru.

U 2025. godini, to je petak, 28. novembar.

“Crni petak”, takođe, označava početak praznične kupovine i za trgovce prelazak iz minusa, koji se obeležava crvenom bojom, u plus koji se označava crnom.

(Objektiv)