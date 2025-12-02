Naš Mateja Guran najbolji je slepi učenik u Srbiji

Ove godine sam pokrenuo moj Jutjub kanal, bavi se pretežno analizom sportskih događaja, uglavnom iz fudbala i košarke, rekao je Mateja za RTV.

PANČEVO – Mateja Guran iz Pančeva boluje od Leberove bolesti i slep je od rođenja. Ovaj šesnaestogodišnjak uspeo je i pored toga da bude izuzetno uspešan u mnogim oblastima, a pre par godina proglašen je za najboljeg slepog učenika Srbije. Ima svoj Jutjub kanal, učestvuje na muzičkim takmičenjima, a nada se da će mu inovativna terapija koju prima u Nemačkoj pomoći da progleda.

Uz ogroman trud i volju, ali i pomoć porodice, školskih drugova i ličnog asistenta Mateja Guran niže uspehe. Ima skoro 40 nagrada sa raznih takmičenja i proglašen je za najboljeg slepog učenika Srbije.

“Bilo mi je izrazito drago zbog te nagrade, tada sam osetio koliko sav trud i sva volja koju nosim ceo svoj život i sve za šta se borim ume da da rezultate. 2024. godine bio sam đak generacije u Osnovnoj školi “Sveti Sava” što mi je tek dalo vetar u leđa za sve što je posle toga došlo”, kazao je Mateja za RTV.

I u pančevačkoj Gimnaziji Mateja je jedan od najboljih đaka. Od kako je dobio tastaturu sa Brajevom azbukom značajno mu je olakšano praćenje nastave i učenje.

Znanje iz matematike pomoglo mu je da osmisli formulu za određivanje dana u nedelji, čak i kada datum seže u daleku prošlost ili budućnost. Od mnogobrojnih interesovanja ipak izdvaja sport i muziku.

“Ove godine sam pokrenuo moj Jutjub kanal, bavi se pretežno analizom sportskih događaja, uglavnom iz fudbala i košarke. Kao neko ko ne vidi – ali šaljem poruku da i mi volimo sport i da svi možemo da uživamo u sportu. Zato mi jer drago što mogu da objavljujem svoje analize”, dodao je Mateja.

Učestvovao je na raznim takmičenjima u pevanju, od Pinkovih zvezdica do Gimnazijskog idola, gde je dobio nagradu publike, a klavir svira od četvrte godine.

Mateja je jedini na Balkanu u programu lečenja retke Leberove bolesti koji se sprovodi na osnovu američke studije.

“Poslednjih 5 godina lečenje je u Nemačkoj, svakih 6 meseci dobija injekciju u jedno oko. Od ove godine počeo je da dobija injekcije u oba oka prilikom svakog dolaska u kliniku. Nadamo se najboljem i najsrećnijem našem danu”, saoštio je Marko Guran, Matejin otac.

“To je projekat u fazi istraživanja, ali mi smo pristali na to zato što verujemo da ću ja zaista progledati. Polako mi se ojačava vid, vidim senke, a ranije sam razlikovao samo svetlost i tamu”, izjavio je Mateja.

Mateja planira da upiše Pravni fakultet, posebno ga zanima sportsko pravo, ali više od svega želi da progleda i veruje da će se uz pomoć eksperimentalne terapije koju prima to i ostvariti.

(Pančevac/RTV/Snežana Đurić)