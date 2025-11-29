OŠ „Paja Jovanović“ pobednik republičkog finala Eko-kviza

U Kongresnoj dvorani Centra „Milenijum“ u Vršcu održano je Republičko finale ekološkog takmičenja „Prljavo ili čisto, nije isto!”, koje okuplja najbolje eko-ekipe osnovnih škola iz cele Srbije i promoviše reciklažu, očuvanje prirode i razvoj ekološke svesti kod mladih.

Učenici četiri škole odmerili su znanje, brzinu, snalažljivost i timski rad kroz nekoliko zahtevnih i zabavnih igara: razvrstavanje reciklabila, „PET košarku“, gađanje limenki, „Ćorave bake“ i veliku finalnu „Slagalicu“, koja je u neizvesnoj završnici odlučila pobednika.

Pobednik Republičkog finala je OŠ „Paja Jovanović“ iz Vršca,

Drugo mesto zauzela je OŠ „Arsenije Loma“ – Rudnik (Gornji Milanovac).

Treće mesto pripalo je OŠ „Ivan Goran Kovačić“ – Beograd.

Četvrto mesto osvojila je OŠ „Jovan Dučić“ – Klek (Zrenjanin).