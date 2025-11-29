OŠ „Paja Jovanović“ pobednik republičkog finala Eko-kviza

Kako najbrže osušiti veš: Ovo je 11 praktičnih saveta
19:00
29.11.2025
U Kongresnoj dvorani Centra „Milenijum“ u Vršcu održano je Republičko finale ekološkog takmičenja „Prljavo ili čisto, nije isto!”, koje okuplja najbolje eko-ekipe osnovnih škola iz cele Srbije i promoviše reciklažu, očuvanje prirode i razvoj ekološke svesti kod mladih.
Učenici četiri škole odmerili su znanje, brzinu, snalažljivost i timski rad kroz nekoliko zahtevnih i zabavnih igara: razvrstavanje reciklabila, „PET košarku“, gađanje limenki, „Ćorave bake“ i veliku finalnu „Slagalicu“, koja je u neizvesnoj završnici odlučila pobednika.
Posebnu pažnju publike privukla je svečana dodela nagrada, tokom koje je Borko Petrović, državni sekretar u Ministarstvu prosvete, uručio vredne vaučere svim učesnicima EKO KVIZ-a, kao znak podrške mladima koji se ističu u oblasti ekologije, timskog rada i odgovornosti prema životnoj sredini.
„Osim sticanja znanja o ekologiji kroz školske programe, ovakva takmičenja su važna za učenike, jer ih dodatno podstiču da razviju svest o zaštiti životne sredine. Na zanimljiv i edukativan način stekli su nova znanja o ekologiji i reciklaži. Na ovaj način posebno im ukazujemo na značaj ove teme“, rekao je Petrović.
Sve finalne ekipe pokazale su visok nivo znanja, saradnje i ekološke odgovornosti, što je osnovni cilj ovog kviza koji već godinama inspiriše mlade širom Srbije.
Takmičenje je realizovano uz podršku Ministarstva zaštite životne sredine Republike Srbije i JKP „Gradska čistoća“ Beograd, u saradnji sa Gradom Vršcem i JKP „Drugi oktobar“, koji kontinuirano podržavaju aktivnosti usmerene ka razvoju ekološke kulture i obrazovanja.
Eko-kviz se u Vršcu organizuje sa ciljem da mlade motiviše da kroz igru, kreativnost i praktično iskustvo uče o značaju zaštite prirode, jer – „Prljavo ili čisto, nije isto!”
(EVršac)