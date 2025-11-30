Vučić o dezinformaciji o penzijama: Penzije idu redovno, 4. i 5. januara stižu uvećana primanja

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić, koji gostuje na televiziji Infomer, govorio je , između ostalog, i o napadu nožem na muškarca u Ćacilendu ispred Skupštine, koji se dogodio jutros u 4.11 časova.

– Jutros su oko četiri sata i jedanaest minuta jedna osoba je preskočila ogradu i usledio sukob sa čovekom koji je bio tu, koji pripada regularnom i legalnom prijavljenom skupu. To lice je blokadar po opredeljenju, poreklom iz Subotice, a sada živi u Beogradu. Upotrebilo je hladno oružje nož i nanelo ubodnu ranu velike dužine, a verujemo i srećom ne prevelike dubine, 10 cm dužine ubodne rane. Tako da se Miloš Nikolić nalazi na operacionom stolu u Kliničkom centru i nadamo se da će sve biti u redu što se toga tiče. To je ono što sam dobio kao informaciju, a za druge stvari su informisana dva incidentna slučaja u Negotinu, gde je zaječarski odbornik nekih blokadarskih lista nosio od noževa do teleskopskih palica – kazao je predsednik.

Ranije danas uhapšen je odbornik iz Zaječara, a u njegovom vozilu bili su nož, palica i biber sprej. Na pitanje o incidentu tokom lokalnih izbora koji se danas održavaju u Negotinu, Sečnju i Mionici, predsednik je rekao da građani ne treba da brinu.

– Država će umeti i uspeti da savlada nasilnike, tako da ne mislim da je to nešto što, osim što svakoga od nas, naravno, brine i uzrujava svakog normalnog čoveka, ne mislim da to na bilo koji način može da promeni ni odnose snaga, niti da, naravno, se dovede do bilo kakvih težih posledica od ovih koje smo imali – kazao je.

Vučić ipak ne može da kaže da se izbori održavaju u najboljem mogućem redu.

– Uvek ćete na izborima pronaći ono što su nekakvi neželjeni efekti nečeg lošeg ponašanja u medijima i pozivima na nasilje, ali suštinski za sada proteću u stvari u najvećem delu mirno. Izlaznost je veća u sve tri opštine nego što je bila pre četiri godine recimo u Mionici i Negotinu ili pre dve godine u Sečnju. U Sečnju je do deset sati bilo više od 22%, u Mionici je bilo 11.60% i u Negotinu 11.60%, u Mionici 11.30%, pri tome kada kažem 11.60% do 10.30 u Negotinu, prošli put je bilo 7.70%. Samo da razumete u istom periodu, u istom vremenu, dakle da vidite koliko je interesovanja i da je ogromna izlaznost imajući u vidu stvarni broj ljudi koji u tim mestima žive, naročito u Negotinu gde je mnogo manje broj ljudi živi od upisanih birača, to je negde oko 30%. 5900, nešto ispod 36.000 u Negotinu, a naravno Mionica i Sečanj, nešto više od 20.000 u svakoj tih opština – rekao je predsednik.

Dezinformacije o penzijama

Na pitanje o dezinformacijama da je odloženo najavljeno povećanje penzija Vučić je rekao da to “naravno nije istina”.

– Ljudi u Srbiji znaju, penzioneri znaju da ono što kažemo i kada su bile teške mere da nismo lagali ljude, već izlazili pred njih, kao što je to bio slučaj 2014. godine, objašnjavali, borili se, imali podršku najodgovornijih građana u našoj zemlji. Penzioneri kao iskusni ljudi, ali i kao ljudi koji znaju i pamte dobro svakojaka vremena, umeju da cene nečiji trud, nečiji rad i to su ljudi koji znaju da po prvi put imamo stabilan kurs dinara gotovo 14 godina, što nikada u srpskoj istoriji nije bio slučaj. To su ljudi koji znaju da penzija ne kasni ni sata, a kamoli dana. To su ljudi koji znaju da, uprkos problemima koje smo imali sa penzijama, su sve veće i veće i znaju da ćemo posebnu pažnju našim najstarijim građanima da posvetimo u narednom periodu. I kao što sam rekao, to su bile sitne obmane za upotrebu njihovim koje postavljam biračima u ove tri opštine gde se odigravaju lokalni izbori jer u laži su kratke noge, ne može to dugo da traje. Takva izmišljotina i takva laž. Dakle, penzionere da u potpunosti umirim i da kažem da penzije idu redovno, a pre 6. dakle 4. i 5. januara dobiće uvećanu penziju za 12,2% i verujem da će biti, to je ta prva decembarska uvećana penzija, značajno uvećana, dakle, da će penzioneri biti zadovoljni. Ja sam srećan što, hvala Bogu, za sve ono što su uradili, gradili, izgradili u našoj zemlji i pošteno zaradili. Polako možemo dobrom državnom organizacijom i dobrim radom da vraćamo – rekao je predsednik.

Vučić je naveo da se javni dug smanjuje, uprkos povećanju penzija i plata.

– Ne zaboravimo da je uprkos povećanju penzije i plata stalno, i to ne nominalno, već realno, naša stopa javnog duga nikad niža na nivou oko 43,5%, a kada sam ja postao predsednik vlade, dakle, stopa javnog duga je na taj dan bila 79%. To je duplo manja stopa javnog duga nego što, recimo, nemački javni dug ili trostruko manja nego francuski ili tri i po puta manja nego italijanski ili šest puta manja nego grčki i tako dalje. Tako da, ja mislim da to dovoljno govori o zdravlju javnih finansija Srbije, o dobrom stanju javnih finansija Srbije – rekao je.

“Sarajevo safari”

Vučić je, govoreći o navodima o “Sarajevo safariju”, rekao da je svima jasno da on nije učestvovao u tome. – Oni su našli sad neke obaveštajce koji su im javno rekli da me mrze ali da nisam učestvovao u tim stvarima. A šta to meni vredi njihovo priznanje da je sve to laž. I vi ste pokušali u pitanju da kažete da je to sve laž i rekli da nema dokaza. I kada to na takav način kažete, ja sebi postavim pitanje – a koliko ljudi će da poveruje u to ali će da kaže sebi možda nema nikakvih dokaza, ali tu ima nešto. Toliko je to sumanuto i blesavo sve. Čak ste ulepšali izjavu. Taj Đajić je rekao da sam ubijao decu u majčinim rukama. Kada je potrebno da vam zlikovci sude i da govore o vama da niste čovek, onda ne prezaju ni od čega. Mogu da lažu šta hoće. Sprdali su se sa onim stativom od kamere, koji sam nosio, pogledajte dobro snimak. Sve su lagali sve vreme. Gonili su me tamo zvanično, kao i za Srebrenicu, kad su rekli da sam bio tamo, pa su odustali od toga – rekao je on.

(Informer)