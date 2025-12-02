Horoskop za 2. decembar vezano za posao, ljubav i zdravlje

Ovan

Posao: Svoja očekivanja danas korigujte u skladu sa okolnostima i svakako se spremite da zapnete dobro kako biste izašli na kraj sa mogućim preprekama.

Ljubav: Slobodni Ovnovi, poznanstvo preko prijatelja, društvenih mreža, na nekom okupljanju ili prilikom izlaska je izvesno. Uživajte.

Zdravlje: Vrlo dobro.

Bik

Posao: Fokusirajte se na organizaciju i potrudite se da vam ne promakne neki bitan detalj, ne oslanjajte se ni na koga previše danas, a još manje se svađajte.

Ljubav: Što se tiče ljubavnih dešavanja astrološki aspekti najavljuju potencijalnu buru i dosta talasanja u vašem emotivnom moru, pa se potrudite da to što efikasnije ublažite.

Zdravlje: Moguće respiratorne tegobe.

Blizanci

Posao: Potrebno je dva puta proveriti ugovor pre nego što ga potpišete, voditi računa o dokumentaciji, a kada su dogovori u pitanju imati jaču dozu opreza.

Ljubav: Slobodni, svi koji vas interesuju su u vašoj okolini i lako možete da uspostavite željene kontakte, ali opušteno i bez dubljeg vezivanja.

Zdravlje: Moguća nesanica, nervoza.

Rak

Posao: Imate dosta novih poslovnih ideja, ali bez obzira koliko izgledalo lako ostvarljivo, nemojte se zaletati, makar dok ne proverite sve.

Ljubav: Komunikacija sa novom osobom na vašem ljubavnom putu teče dobro, a za očekivati je i da produbite neke zajedničke teme. U svakom slučaju, opustite se i uživajte.

Zdravlje: Čuvajte se prehlade, virusnih infekcija.

Lav

Posao: Solidan radni dan da Lavovi prvenstveno uspešno srede zaostale profesionalne obaveze, i naprave bolji i precizniji plan za poslovne korake koji ih čekaju u narednom periodu.

Ljubav: Slobodni Lavovi, ukoliko ste pokrenuli već neku priču, ništa ne požurujte i sve će biti u redu.

Zdravlje: Čuvajte se prehlade.

Devica

Posao: Solidan radni dan je pred Devicama. Iako vas očekuje dosta novosti u samom procesu rada, vi ćete se prilagoditi svemu.

Ljubav: U periodu ste kada se lako opuštate, kada ste raspoloženiji nego inače, iskoristite to za provod, druženje, izlaske i uživajte.

Zdravlje: Vrlo dobro.

Vaga

Posao: Sasvim korektan poslovni dan očekuje tipične Vage, naročito ako su ušle u neke nove poslovne poduhvate.

Ljubav: Iskoristite ovaj dan da dragoj osobi pokažete svoju naklonost i posvetite se nekim zajedničkim aktivnostima i planovima. Možete i izaći na neko fino mesto.

Zdravlje: Pričuvajte se sitnih fizičkih povreda.

Škorpija

Posao: Bezmalo sve profesionalne aktivnosti danas će vam ići od ruke, tako da razloga zabrinutost nema.

Ljubav: Slobodne Škorpije, više osoba je zainteresovano za vas, neke od njih jasno pokazuju svoje namere, a neke prikriveno.

Zdravlje: Osetljivost respiratornog sistema.

Strelac

Posao: Najtipičniji predstavnici Strelčeva trebalo bi da praktično samo nastave tamo gde su stali – dakle punom parom i krupnim koracima ka profesionalnim ciljevima. Neke dogovore od ranije sada možete uspešno pokrenuti.

Ljubav: Partner je nezadovoljan pažnjom koju dobija od vas, stoga bi valjalo da se malo opustite i posvetite mu se na adekvatan način.

Zdravlje: Opterećenost kičmenog stuba.

Jarac

Posao: Povedite računa o komunikaciji sa saradnicima, neki od njih bi mogli da pričaju previše, ali to ne bi trebalo da ugrozi vašu stabilnu poslovnu poziciju.

Ljubav: Između vas i drage osobe trebalo bi da je sve u redu, uživajte u međusobnoj pažnji, organizujte neko druženje sa prijateljima, izlazite, šta god samo da vam je lepo.

Zdravlje: Vrlo dobro.

Vodolija

Posao: Danas bi mogli da se rastrčite na sve strane i pokušate da odradite paralelno nekoliko poslovnih obaveza. Potrudite se da ne upadnete u verbalni konflikt sa autoritetima, ne treba vam to.

Ljubav: Slobodne Vodolije, postoji šansa da se više osoba trenutno mota oko vas ili pokazuju neku inicijativu prema vama.

Ribe

Posao: Dosta obaveza verovatno već imate, a danas vas na profesionalnom polju očekuje i još neka pride. Ako i to završite, onda će iskrsnuti još neka nova. Polako i organizovano, rešićete sve.

Ljubav: Slobodne Ribe, iako postoji naklonost i simpatija prema nekome, sada je jako teško da može doći do konkretnih dešavanja. Sačekajte povoljniji period.

Zdravlje: Osetljivost kičmenog stuba.