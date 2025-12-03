Kulturna dešavanja Južni Banat

Bravo za male Dolovčane: Osvojili 5 prvih i dve druge nagrade

15:00

03.12.2025

Foto: Privatna arhiva

Na međunarodnom festivalu „Memorijal Kosta Manojlović“ u Smederevskoj Palanci  učenici MŠ „Jovan Bandur“ Pančevo, izdvojeno odeljenje u Dolovu, klasa profesora Luke Balaša osvojili su pet prvih nagrada i dve druge.

Foto: Privatna arhiva

Jakov Jovanov 100 prva nagrada

Viktorija Dečermić 98 prva nagrada

Maša Kostić 96 prva nagrada

Aleksandra Popov 94 prva nagrada

Tatjana Nedeljkov 95 prva nagrada

Teodora Kostić 88 druga nagrada

Valentina Martinov 85 druga nagrada

(Pančevac)

