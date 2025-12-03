Bravo za male Dolovčane: Osvojili 5 prvih i dve druge nagrade
Na međunarodnom festivalu „Memorijal Kosta Manojlović“ u Smederevskoj Palanci učenici MŠ „Jovan Bandur“ Pančevo, izdvojeno odeljenje u Dolovu, klasa profesora Luke Balaša osvojili su pet prvih nagrada i dve druge.
Jakov Jovanov 100 prva nagrada
Viktorija Dečermić 98 prva nagrada
Maša Kostić 96 prva nagrada
Aleksandra Popov 94 prva nagrada
Tatjana Nedeljkov 95 prva nagrada
Teodora Kostić 88 druga nagrada
Valentina Martinov 85 druga nagrada
(Pančevac)