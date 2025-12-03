Javni konkurs za izbor sudija Osnovnih sudova u Vršcu i Pančevu

Visoki savet sudstva Republike Srbije raspisao je javni konkurs za izbor sudija Višeg suda u Pančevu i Osnovnih sudova u Vršcu i Pančevu.

Rok za prijavu kandidata na ovaj konkurs je 8. decembar. Pozivaju se svi zainteresovani koji ispunjavaju uslove predviđene konkursom da podnesu prijavu na konkurs za izbor sudija. Prijave se podnose Visokom savetu sudstva, Beograd, Resavska broj 42, sa naznakom: „Javni konkurs za izbor sudija u sudovima opšte i posebne nadležnosti“.

Viši sud u Pančevu konkurs je raspisao za dvoje sudija, Osnovni sud u Vršcu za troje, a Osnovni sud u Pančevu za jednog.

Sve potrebne informacije možete pronaći OVDE