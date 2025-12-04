Debeljača: Spartanke zadovoljne idu na odmor

Spartanke su 8.ekipa u ligi na polusezoni što je dobra slika. Žal za nekim bodovima ostaje. Neka ti nesrećni porazi idu na račun prve sezone u ovom takmičenju i neiskustvu svih nas u ovako ozbiljnom rangu.

Zavesa na prvi deo sezone u Super B ligi je spuštena.

Spartanke su 8.ekipa u ligi na polusezoni što je dobra slika, ali uvek je moglo više.

„Žal za nekim bodovima ostaje. Neka ti nesrećni porazi idu na račun prve sezone u ovom takmičenju i neiskustvu svih nas u ovako ozbiljnom rangu. Hvala našoj publici koja je na tabeli 1.i daleko iznad svih. Znate onu našu “mi ne igramo za lovu igramo za aplauz”. Nadamo se da ćete nas bodriti i u nastavku. Spartanke idu na lagani odmor, ali će biti tu i u pauzi kroz naše praznične aktivnosti. Pratite nas i podrzite“, poručile su Spartanke. Do sledećeg viđenje u najbučnijoj hali u Srbiji.

(Pančevac)