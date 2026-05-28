Uređenje centra Dolova: JKP „Dolovi” zamenilo polomljene daščice i ofarbalo klupe

Radnici Javnog komunalnog preduzeća „Dolovi” uspešno su sproveli još jednu akciju na uređenju javnih površina u samom centru Dolova. U okviru ovih radova, fokus je bio na obnovi parkovskog mobilijara koji svakodnevno koristi veliki broj meštana.

Komunalne ekipe su zamenile sve oštećene i polomljene drvene daščice na klupama, nakon čega je usledilo i njihovo kompletno farbanje i zaštita od vremenskih nepogoda.

Ovim potezom, klupe u centru sela ponovo su bezbedne za upotrebu i imaju osvežen izgled.

Iz JKP-a poručuju da njihovi radnici nastavljaju sa kontinuiranim radovima na uređenju i održavanju sela, sa ciljem da Dolovo bude čistije, urednije i lepše mesto za život svih njegovih stanovnika.

(Pančevac/S.L)