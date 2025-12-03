Kasapinovićeva pri kraju, problem atmosferskih voda rešen

Ova ulica godinama je predstavljala problem zbog zadržavanja atmosferskih voda, ali je izgradnjom nove kišne kanalizacije i kompletnog podzemnog sistema ovaj problem sada trajno rešen.

Gradska menadžerka Maja Vitman danas je obišla radove u Ulici dr Svetislava Kasapinovića, gde se završavaju važni infrastrukturni zahvati. Nakon dugogodišnjih problema sa odvođenjem atmosferskih voda, ova saobraćajnica dobija potpuno novu kišnu kanalizaciju, kolovoz i prateću infrastrukturu. Vitmanova je tom prilikom govorila o dinamici radova u gradu i planovima za narednu godinu.

Gradska menadžerka Maja Vitman obišla je radove u ulici dr Svetislava Kasapinovića, gde se privode kraju završni infrastrukturni radovi na deonici dugoj 190 metara. Ova ulica godinama je predstavljala problem zbog zadržavanja atmosferskih voda, ali je izgradnjom nove kišne kanalizacije i kompletnog podzemnog sistema ovaj problem sada trajno rešen.

Iz Gradske uprave ističu da je planirano dalјe uređenje ulice dr Svetislava Kasapinovića, ali da su pojedine aktivnosti usporene usled intenzivnog privrednog i ekonomskog razvoja, kao i izgradnje novih objekata u ovom delu grada.

Na teritoriji Pančeva trenutno je aktivno 11 gradilišta, a većina radova iz tekuće kalendarske godine ulazi u završnu fazu, navela je Vitmanova.

Gradska menadžerka najavila je da će naredne godine poseban akcenat biti stavljen na izradu tehničke dokumentacije i pripremu novih konkursa, čime će Pančevo nastaviti da unapređuje putnu infrastrukturu u svim delovima grada.

(Pančevac/TV Pančevo)