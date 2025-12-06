Pančevo: Sufinansiranje mera energetske sanacije porodičnih kuća i stanova

Cilj programa je unapređenje energetske efikasnosti stambenih objekata, povećanje korišćenja obnovljivih izvora energije u domaćinstvima, kao i poboljšanje uslova stanovanja za građane koji imaju status socijalno ranjivih lica.

Predmet javnog poziva je izbor domaćinstava koja će ostvariti pravo na sufinansiranje sledećih mera:

zamena spoljnih prozora, vrata i drugih transparentnih elemenata termičkog omotača,

postavljanje termičke izolacije spoljnih zidova, podova na tlu i ostalih delova omotača prema negrejanom prostoru,

postavljanje termičke izolacije ispod krovnog pokrivača ili tavanice,

zamena grejnih uređaja na čvrsto gorivo, tečno gorivo, prirodni gas ili električnu energiju efikasnijim kotlom na gas,

zamena grejnih uređaja na čvrsto gorivo, tečno gorivo ili električnu energiju efikasnijim kotlom na biomasu,

ugradnja toplotnih pumpi,

zamena postojeće ili ugradnja nove cevne mreže, grejnih tela i pratećeg pribora,

ugradnja solarnih kolektora za centralnu pripremu potrošne tople vode,

ugradnja solarnih panela i prateće instalacije za proizvodnju električne energije za sopstvene potrebe, uključujući ugradnju dvosmernog brojila i izradu potrebne tehničke dokumentacije i izveštaja,

izrada tehničke dokumentacije.

Rokovi za podnošenje prijava:

za socijalno ranjivu kategoriju građana – do 21. januara 2026.

za ostale građane – do utroška sredstava, a najduže do 21. januara 2026.

Predaja dokumentacije za obe kategorije počinje 18. decembra 2025. Period od 8. do 18. decembra 2025. namenjen je pribavljanju i pripremi dokumentacije.

Sve detalje možete videti OVDE.