Plandište: Sjajni nastupi strelaca u okviru Lige pionira Vojvodine

PLANDIŠTE – Streljačko udruženje Planteks 1981 iz Plandište, na takmičenju koje je održano u okviru 4.kola Lige pionira Vojvodine u Zrenjaninu, ostvarilo je odlične rezultate u ovoj takmičarskoj sezoni.

Strelci iz Plandišta u kategoriji pionirki uspeli su da osvoje prvo mesto u disciplini vazdušna puška za pionirke. Pionirke u sastavu Kristina Balog, Milica Švonja i Helena Tomaš još jednom su potvrdile odličnu takmičrasku formu. U pojedinačnoj konkurenciji nastupala je Kristina Balog koja je otpucala neverovatnih 185 krugova i zasluženo osvojila prvo mesto i zlatnu medalju.

U pojedinačnoj konkurenciji pionira nastupao je Danijel Balog koji je osvojio treće mesto i bronzanu medalju sa otpucanih 172 kruga. Pravo nastupa imali su i Aleksandra i Grigorij Šljahtur, koji su na svom prvom učešću imali zapažene rezultate.

Odlični rezultati za izuzetno mladu i perspektivnu ekipu krunisani su medaljama i diplomama.Ove pojedinačne nagrade su svakako kruna odličnog timskog rada trenera i svih takmičara u klubu koji su svojiim odličnim nastupima doneli medalje u ekipnoj konkurenciji.