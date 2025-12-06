O, OPOVO! – Ko dolazi u Opovo

Prema procenama Republičkog zavoda za statistiku, od sredine ove godine Opovčana ima tačno 9.375. Stopa prirodnog priraštaja je i manja nego u Pančevu jer dok se rodi 10 beba, 16 žitelja ove varošice umre. U proseku imamo isto godina – 44, ali zato u Opovu žive skoro tri čoveka u jednom domaćinstvu, a u Pančevu dva i po. A sličnost je u tome što će, prema procenama Republičkog zavoda za statistiku, i u Opovu broj stanovnika neumitno opadati – pa bi 2052. i ovde trebalo da živi samo oko 8.500 žitelja.

Isto zaposlenih, više domaćica

Iako su nam naši sagovornici bez izuzetka govorili da u Opovu ima dosta došljaka, posebno iz prestonice, koji tu dolaze da provedu mirne penzionerske dane, sudeći bar po popisu iz 2022. godine u ovoj varošici procentualno živi mnogo manje umirovljenika nego u Pančevu. Razlike ipak nema mnogo kada je broj zaposlenih u pitanju, ali ono što Opovčanima ne ide u korist jeste nešto veći broj ljudi bez posla i više onih koji obavljaju neplaćene poslove u sopstvenom domaćinstvu, čitaj – domaćica.

Po starosnoj strukturi tu smo negde, osim što je primetno da Pančevo raspolaže sa nešto više radno sposobnog mlađeg stanovništva, od 25 do 49 godina, koje svakako može najviše da potegne. To i nije čudo jer veća varoš uvek više privlači radnu snagu. Uostalom, nije mala razlika između prosečne plate od oko 115.000 dinara u Pančevu i oko 91.000 u Opovu, kako kaže statistika. Ipak, u Opovu su plate za makac malo brže rasle u ovoj godini nego u Pančevu.

Ali iako su primanja, bar prosečna, manja u Opovu, po uvidu ekipe „Pančevca” troškovi života su izgleda potaman – sudeći bar po cenama u ugostiteljskim objektima.

Ostatak od nekretnine za krckanje

Ipak, statistika potvrđuje uverenje Opovčana – ovde ima mnogo više doseljenika iz drugih mesta nego, na primer, u Pančevu.

Što se tiče broja onih koji su rođeni u samom mestu, Opovčani čak vode u odnosu na Pančevce. Naravno u procentima, pošto je broj stanovnika neuporediv. Razlog za to, jasno je kada se podrobnije razmotre podaci o tome odakle su stizali došljaci i u jedno i u drugo mesto, jeste broj onih koji su došli s prostora bivše nam domovine – Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije. Za njih je mnogo privlačniji bio veći grad.

Ali kada je reč o preseljenjima unutar Srbije, izuzimajući seljakanja po samom mestu, čemu su više skloni Pančevci, Opovo je mnogo poželjnija luka. Jer dok je u Opovu više od petine stanovnika stiglo iz nekog mesta iz neke druge oblasti u Srbiji (21 odsto), u Pančevu je takvih tek 16 odsto. Po preseljenjima unutar iste oblasti, to jest Južnog Banata, tu smo negde.

Statistika u ovom slučaju prati utisak Opovčana da kod njih rado dolaze Beograđani koji, kako nam rekoše, prodaju stan i za 250.000 evra, onda u Opovu kupe nekretninu za stotinak, a ostatak krckaju do kraja života, ili daju deci.

(Pančevac / Nevena Simendić sa saradnicima)

