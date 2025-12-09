Vršac: Naš put u Banat

Izložbu povodom 80 godine od doseljavanja Slovenaca u Banat možete pogledati u Gradskom muzeju do 14. decembra.

Povodom 80 godine od doseljavanja Slovenaca u Banat, u Gradskom muzeju Vršca otvorena je izložba pod nazivom „Naš put u Banat“. Posetioci mogu da pogledaju izbor autentičnih predmeta i fotografija slovenačke zajednice sa ovih prostora do polovine decembra. Izložbu je organizovalo Društvo Slovenaca „Kula“ iz Vršca, prenosi RTV Pančevo.

Izložba „Naš put u Banat“ fotografijama, pismima, predmetima i pričom vodi posetioca Gradskog muzeja Vršca kroz sećanja i živote slovenačkih porodica koje su novembra 1945. godine naselile okolinu ovog grada. Interesantna i sadržajna postavka pripremljena je povodom obeležavanja 80 godina od kolonizacije i delo je višegodišnjeg istraživanja i rada vršačkog Društva Slovenaca „Kula“, na čelu sa predsednikom, Vladimirom Vučkovićem.

Po dolasku u ovaj deo Banata, slovenačke porodice pronašle su dom pretežno u Gudurici, ali i u Vršcu, Plandištu, Velikoj Gredi, Hajdučici…

Izložba „Naš put u Banat“ može se pogledati u Gradskom muzeju Vršca do 14. decembra, a prema rečima organizatora, u budućnosti je u planu proširenje postavke. Projekat je realizovan uz podršku Pokrajinskog sekretarijata za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine, Nacionalnog saveta slovenačke nacionalne manjine i Grada Vršca.

(RTV Pančevo)