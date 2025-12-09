Sećanje na Potapija Arpada Janoša: Otkrivena spomen-ploča u Pančevu

U Pančevu održano ekshumno bogosluženje u znak sećanja na Potapija Arpada Janoša, bivšeg državnog sekretara za nacionalnu politiku, a ceremonija je nastavljena svečanim otkrivanjem spomen-ploče u KUD-u „Tamaši Aron“. Prisustvovali su predstavnici kulturnih i verskih institucija, članovi porodice i prijatelji, koji su odali počast njegovom životu, radu i predanom doprinosu zajednici, prenosi RTV Pančevo.

U Reformatorskoj crkvi održano je ekshumno bogosluženje u znak sećanja na Potapija Arpada Janoša, bivšeg državnog sekretara za nacionalnu politiku, nakon čega je ceremonija nastavljena u sedištu KUD-a „A. Tomaši Aron“, gde je svečano otkrivena spomen-ploča posvećena njegovom životu, radu i predanom doprinosu zajednici. Događaju su prisustvovali predstavnici verskih i kulturnih institucija, članovi porodice, prijatelji i saradnici, koji su odali počast njegovoj ostavštini i doprinosu očuvanju nacionalne svesti i kulturnih vrednosti.

Ova svečanost predstavlja i trenutak sećanja na život i delo Potapija Arpada Janoša, čije vrednosti i zalaganje za zajednicu i danas inspirišu nove generacije. Spomen-ploča u KUD-u „A. Tomaši Aron“ simbolizuje trajnu zahvalnost i posvećenost očuvanju kulturne i nacionalne baštine.

Ovaj događaj još jednom potvrđuje značaj sećanja na istaknute ličnosti i njihovu ulogu u oblikovanju zajednice. Otkrivanje spomen-ploče i bogosluženje u crkvi ostavljaju trajni pečat zahvalnosti i podsećaju da dela Potapija Arpada Janoša nastavljaju da inspirišu i povezuju generacije.

(Pančevac/RTV Pančevo)