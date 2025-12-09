Svoj na svome: Ovo su lokacije gde možete prijaviti svoju imovinu

Rok za podnošenje prijava je 60 dana, počevši od 8. decembra 2025. godine.

Na teritoriji grada Pančeva počelo je prijavljivanje za upis objekata u skladu sa Zakonom o posebnim uslovima za evidentiranje i upis prava na nepokretnostima („Službeni glasnik RS“, broj 91/2025). Rok za podnošenje prijava je 60 dana, počevši od 8. decembra 2025. godine.

Sugrađanima je obezbeđena podrška u Uslužnom centru Gradske Uprave, mesnim zajednicama naseljenih mesta na teritoriji grada Pančeva i filijalama Pošte Srbije, za sve potrebne informacije i tehničku pomoć radi lakšeg podnošenje prijave.

Ovo su lokacije gde možete prijaviti svoju imovinu:

u Pančevu to je Gradski uslužni centar (uslužna mesta broj 7, 8, 9 i 10), na Trgu kralja Petra I 2–4;

u Banatskom Brestovcu – Mesna zajednica u Ulici maršala Tita 4 a;

u Banatskom Novom Selu – MZ u Ulici maršala Tita 67;

u Glogonju – MZ u Beogradskoj 7;

u Jabuci – u MZ-u na Trgu Borisa Kidriča 1;

u Kačarevu – u MZ-u u Ulici maršala Tita 37;

u Starčevu – na Trgu neolita 1.

Građani mogu samostalno podneti prijavu putem digitalne platforme Agencije za prostorno planiranje i urbanizam Republike Srbije, kojoj se pristupa preko portala „Svoj na svome”. Informator i detaljna uputstva za postupak upisa dostupni su na zvaničnom sajtu svojnasvome.gov.rs, a za sva dodatna pitanja na raspolaganju je i kontakt telefon 011/777-3899; podvucimo: dovoljna su dva dokumenta – važeća lična karta ili pasoš i dokaz o vlasništvu nad nekretninom.

(Pančeva/Grad Pančevo)