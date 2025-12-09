Devojčice „Aljehina” na trećem mestu

Ovim poduhvatom Zoja, Dunja i Nina još jednom su pokazale da Pančevo ima izuzetno talentovane mlade šahistkinje, spremne za velika dostignuća – poručuju iz ŠK „Aljehin”.

Mlade šahistkinje ŠK-a „Aljehin” osvojile su treće mesto na Otvorenom ekipnom prvenstvu Vojvodine, tačnije u Drugoj ligi Srbije grupa „Vojvodina”, na takmičenju koje je održano na Paliću.

U konkurenciji od dvanaest ekipa iz cele pokrajine Šah klub „Aljehin” bio je jedini predstavnik Pančeva u ovom rangu takmičenja, a ekipu su činile Zoja Zec, Dunja Milojević i Nina Jočić.

– „Aljehin” je bio među najmlađim sastavima na turniru, u potpunosti sastavljen od devojčica, dok su ostale ekipe nastupale sa znatno starijim i iskusnijim igračicama, uključujući velemajstore i intermajstore, FIDE majstore i takmičarke iz inostranstva. U takvoj konkurenciji treće mesto predstavlja vredan rezultat i važan podsticaj za budućnost pančevačkog šaha. Ovim poduhvatom Zoja, Dunja i Nina još jednom su pokazale da Pančevo ima izuzetno talentovane mlade šahistkinje, spremne za velika dostignuća – poručuju iz Šah kluba „Aljehin”.

(Pančevac)