Voda hemijski ispravna, ali primećen neuobičajen miris

Zavod za javno zdravlje Pančevo je 9. decembra 2025. godine, u okviru redovnog monitoringa kvaliteta vode za piće, izvršio uzorkovanje na 13 mernih mesta na teritoriji grada. Analize su sprovedene u skladu sa propisanim procedurama i obuhvatile su osnovni A obim prema važećem Pravilniku o higijenskoj ispravnosti vode za piće.

Iz JKP „Vodovod i kanalizacija“ Pančevo nije bilo prijavljenih problema u procesu proizvodnje i distribucije vode, niti je zahtevano sprovođenje dodatnih analiza.

Preliminarni laboratorijski nalazi pokazuju da su svi ispitivani fizičko-hemijski parametri bili u granicama propisanih vrednosti, osim parametra mirisa. Registrovano je odstupanje u odnosu na uobičajene senzorne karakteristike, pa je primećeno da voda ima neprijatan miris koji se za sada ne može preciznije identifikovati.

O uočenom odstupanju obavešteni su direktor JKP „Vodovod i kanalizacija“ Pančevo i sanitarna inspekcija. Čeka se dalje postupanje nadležnih organa.