Kulturna dešavanja Južni Banat

Poštanska marka posvećena Zuzani Halupovoj

Nova poštanska marka ne samo da odaje počast Zuzani Halupovoj, već i podseća na trajnu vrednost njenog umetničkog nasleđa.

17:00

14.12.2025

Podeli vest:

Printscreen/RTV Kovačica

Pošta Srbije izdala je novu poštansku marku posvećenu Zuzani Halupovoj, jednoj od najznačajnijih predstavnica kovačičke naive, prenosi RTV  Kovačica.

Povodom stogodišnjice njenog rođenja, izdanje donosi Zuzanin lik i motiv iz prepoznatljivog slikarskog izraza koji je Halupovu učinio jednom od najcenjenijih umetnica u Srbiji i svetu.

Nova poštanska marka ne samo da odaje počast Zuzani Halupovoj, već i podseća na trajnu vrednost njenog umetničkog nasleđa.

Jubilej je bio još jedna prilika da se njena dela približe novim generacijama i očuvaju u kolektivnom sećanju.

(Pančevac)

Tagovi

Kovačica pošta poštanska marka Zuzana Halupova

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *

Pre postavljanja komentara, molimo pročitajte i složite se sa uslovima korišćenja


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.