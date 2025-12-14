Poštanska marka posvećena Zuzani Halupovoj

Nova poštanska marka ne samo da odaje počast Zuzani Halupovoj, već i podseća na trajnu vrednost njenog umetničkog nasleđa.

Pošta Srbije izdala je novu poštansku marku posvećenu Zuzani Halupovoj, jednoj od najznačajnijih predstavnica kovačičke naive, prenosi RTV Kovačica.

Povodom stogodišnjice njenog rođenja, izdanje donosi Zuzanin lik i motiv iz prepoznatljivog slikarskog izraza koji je Halupovu učinio jednom od najcenjenijih umetnica u Srbiji i svetu.

Nova poštanska marka ne samo da odaje počast Zuzani Halupovoj, već i podseća na trajnu vrednost njenog umetničkog nasleđa.

Jubilej je bio još jedna prilika da se njena dela približe novim generacijama i očuvaju u kolektivnom sećanju.

(Pančevac)