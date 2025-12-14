Poštanska marka posvećena Zuzani Halupovoj

Kovačica: Podela novogodišnjih paketića 28. decembra
Pošta Srbije izdala je novu poštansku marku posvećenu Zuzani Halupovoj, jednoj od najznačajnijih predstavnica kovačičke naive, prenosi RTV Kovačica.
Povodom stogodišnjice njenog rođenja, izdanje donosi Zuzanin lik i motiv iz prepoznatljivog slikarskog izraza koji je Halupovu učinio jednom od najcenjenijih umetnica u Srbiji i svetu.
Jubilej je bio još jedna prilika da se njena dela približe novim generacijama i očuvaju u kolektivnom sećanju.
(Pančevac)
