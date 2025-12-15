Kulturna dešavanja Južni Banat

Kovačica: Podela novogodišnjih paketića 28. decembra

11:00

15.12.2025

printscreen/YT/RTV OK
printscreen/YT/RTV OK

Podela novogodišnjih paketića za decu i dolazak Deda Mraza u Kovačicu biće organizovan u nedelju 28. decembra, na Trgu, od 17 časova.

Opština Kovačica organizuje tradicionalnu podelu novogodišnjih paketića za decu do 4. razreda osnovne škole. Deda Mraz će svečano stići na trg u Kovačici gde će mališanima uručiti paketiće u okviru zabavnog novogodišnjeg programa.

Spremamo se za veliki susret sa puno muzike, novogodišnjih iznenađenja i šarenih zimskih programa – preuzmite vaučere na vreme! Čekamo sve 28. decembra – najavljuju organizatori.

(Pančevac)

Tagovi

Kovačica paketici

