Kovačica: Podela novogodišnjih paketića 28. decembra

Podela novogodišnjih paketića za decu i dolazak Deda Mraza u Kovačicu biće organizovan u nedelju 28. decembra, na Trgu, od 17 časova.

Opština Kovačica organizuje tradicionalnu podelu novogodišnjih paketića za decu do 4. razreda osnovne škole. Deda Mraz će svečano stići na trg u Kovačici gde će mališanima uručiti paketiće u okviru zabavnog novogodišnjeg programa.

Spremamo se za veliki susret sa puno muzike, novogodišnjih iznenađenja i šarenih zimskih programa – preuzmite vaučere na vreme! Čekamo sve 28. decembra – najavljuju organizatori.

(Pančevac)