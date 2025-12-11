OJT Pančevo: Formiran predmet povodom nalaza o uzorkovanju vode i žalbi građana

Osnovno javno tužilaštvo u Pančevu saopštilo je da je 11. decembra formiralo predmet povodom obaveštenja Zavoda za javno zdravlje Pančevo o uzorkovanju vode od 9. decembra, kao i zbog pojačanih žalbi građana na kvalitet vode.

„Obaveštava se javnost da je dana 11.12.2025. godine Osnovno javno tužilaštvo u Pančevu, a povodom saopštenja Gradskog zavoda za javno zdravlje u Pančevu vezano za uzorkovanje vode od 9.12.2025. godine, a povodom pojačanih žalbi građana, formiralo predmet i hitno zatražilo pružanje potrebnih obaveštenja od JKP „Vodovod i kanalizacija“ Pančevo, i sanitarne inspekcije, a na okolnosti eventualnih nastalih problema u proizvodnji i distribuciji vode za piće kao i preduzimanja mera iz njihove nadležnosti, a sve radi utvrđivanja da li se u eventualnim propustima stiču elementi bića kaznenog dela koje se goni po službenoj dužnosti“, navodi se u saopštenju.

