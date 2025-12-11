JKP Vodovod i kanalizacija Pančevo: Ovo su rezultati vanrednog uzrokovanja vode

JKP „Vodovod i kanalizacija“ Pančevo obaveštava javnost da je 10. decembra 2025. godine, po nalogu sanitarne inspekcije i uz saradnju Zavoda za javno zdravlje Pančevo, sprovedeno vanredno uzorkovanje vode za piće u gradskoj vodovodnoj mreži.

Uzorci su analizirani u skladu sa propisanim procedurama i obuhvatili su B-obim ispitivanja u skladu sa Pravilnikom o higijenskoj ispravnosti vode za piće („Sl. list SRJ“ 42/98 i 44/99 i „Sl. list RS“ 28/2019).

Uzorkovanje je obavljeno na ukupno šest lokacija:

1. Potisni cevovod na Postrojenju za proizvodnju vode

i pet lokacija na distributivnoj mreži:

2. Zdravstvena ambulanta, Pančevo – Spoljnostarčevačka 129

3. Kafana „Đeram“, Starčevo – Pančevački put 112

4. OŠ „Bratstvo–jedinstvo“, Pančevo – Petefijeva 33–35

5. Opšta bolnica Pančevo – Miloša Trebinjca 11

6. Vrtić „Bambi“, Pančevo – Kralja Milana Obrenovića bb

Prema preliminarnim izveštajima o ispitivanju fizičko-hemijskih parametara, rezultati dobijeni na svim lokacijama su ispod MDK (maksimalno dopuštenih vrednosti), odnosno u potpunosti u skladu sa ograničenjima propisanim Pravilnikom.

JKP „Vodovod i kanalizacija“ nastaviće sa redovnim i vanrednim kontrolama kvaliteta vode, a javnost će o svim rezultatima biti blagovremeno obaveštena.

