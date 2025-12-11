JKP Vodovod i kanalizacija Pančevo: Ovo su rezultati vanrednog uzrokovanja vode

Ne kupuj – udomi Čupavke i Bubi
14:00
11.12.2025
JKP „Vodovod i kanalizacija“ Pančevo obaveštava javnost da je 10. decembra 2025. godine, po nalogu sanitarne inspekcije i uz saradnju Zavoda za javno zdravlje Pančevo, sprovedeno vanredno uzorkovanje vode za piće u gradskoj vodovodnoj mreži.
Uzorci su analizirani u skladu sa propisanim procedurama i obuhvatili su B-obim ispitivanja u skladu sa Pravilnikom o higijenskoj ispravnosti vode za piće („Sl. list SRJ“ 42/98 i 44/99 i „Sl. list RS“ 28/2019).
Uzorkovanje je obavljeno na ukupno šest lokacija:
1. Potisni cevovod na Postrojenju za proizvodnju vode
i pet lokacija na distributivnoj mreži:
2. Zdravstvena ambulanta, Pančevo – Spoljnostarčevačka 129
3. Kafana „Đeram“, Starčevo – Pančevački put 112
4. OŠ „Bratstvo–jedinstvo“, Pančevo – Petefijeva 33–35
5. Opšta bolnica Pančevo – Miloša Trebinjca 11
6. Vrtić „Bambi“, Pančevo – Kralja Milana Obrenovića bb
Prema preliminarnim izveštajima o ispitivanju fizičko-hemijskih parametara, rezultati dobijeni na svim lokacijama su ispod MDK (maksimalno dopuštenih vrednosti), odnosno u potpunosti u skladu sa ograničenjima propisanim Pravilnikom.
JKP „Vodovod i kanalizacija“ nastaviće sa redovnim i vanrednim kontrolama kvaliteta vode, a javnost će o svim rezultatima biti blagovremeno obaveštena.
(epancevo.rs)