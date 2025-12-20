Prioritet rad sa mladim fudbalerima

U prostorijama FSO Kovačica-Opovo održan je Izvršni odbor na kome su bili prisutni predstavnici 10 klubova koji se takmiče u Vojvođanskoj ligi Istok i Područnoj ligi Pančevo.

Na čelu saveza je dugogodišnji uspešni predsednik Predrag Perović (na slici) koji je proteklih 26 godina u šest mandata bio izabran za predsednika. U svojim mandatima predsednik Perović je veliku saradnju i pomoć imao od sekretara Jana Cicka i potpredsednika Kostu Banovca kao i poverenje svih klubova na teritoriji Kovačica-Opovo.

– Zajedno smo dugo u savezu od 1999 godine, razmišljamo i želimo da jd vreme da dođu mladi. Nikada zajdfno nismo imali problema i očekujem da ćemo u narednom periodu biti još uspešniji kao savdz i klubovi koji su u našem području. Mnogo toga smo u proteklim godinama uspevali da nađemo mnoga rešenja za naše klubove i tako želimo i u budućnosti da bude dok džmo mi tu – rekao je Perović.

Njegovim velikim iskustvom kako igračkim kao fudbaler, a kasnije kao sportski radnik i delegat u Skupštini FS Vojvodine stekao je veliko poverenje svih klubova na teritoriji Kovačica-Opovo.

Na sastanku sa vodećim ljudima klubova iz saveza Perović je za proteklu jesenju sezonu rekao:

– Mogu slobodno da kažem da je i ova jesen iza nas uspešna i da smo svi zajedno postigli dobre rezultate. Želeo bih da naponom da će proleće biti daleko teže, jer se lige smanjuju i biće dosta teška i neizvesna sezona. Znamo da nije lako voditi klubove, ali očekujem da ćete nastaviti sa dobrim rezultatima i od nas ćete uvek imati pomoć kada vam bude potrebna.

Svi klubovi su od saveza dobili na poklon lopte koje svake godine predsednik Perović zajedno sa svojim saradnicima dodeljuje i želi da pomogne klubovima.

– Mi smo tu kao servis za klubove i želimo da oni imaju što bolje uslove za rad i sad smo želeli da ta pomoć bude u vidu davanja lopte. Biće jošdosta akcija u narednom periodu i naravno da nam je želja i prioritetdѕ budemo sve bolji – rekao je Perović.

Ispred saveza vašim angoažovanjem dosta pomažete klubovima i naročito kada su u pitanju mlađe kategorije.

– Protekke jeseni smo naše najmlađe fudbalere nekolikk puta vodili na utakmice u Beogradu gde su mladi fudbaleri Spartaka 1911 čak bilk gosti na utakmici Partizan i Javor. Na svim akcijama koje možemo pomažemo, a najviše na radu sa mlađim kategorijama i turnirima koji se održavaju tokm cele godine gde nastupaju budući fudbaleri. To su turniri za mlađe kategorije u Padini, Debeljači i Kovačici koji su postali tradicionalni čak i međunarodni. Naša budućnost u klubovima su deca i moramo im svi zajedno obezbediti uslove da se fudbalski razvijaju i da postanu zdraviji, vredniji i poštovani ljudi u našem društvu – rekao je Perović.

(RTV Kovačica)