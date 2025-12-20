Galerija naivne umetnosti u Kovačici: Danas otvaranje izložbe Ane Kotvašove

Slikarka naivne umetnosti Ana Kotvašova iz Padine, povodom obeležavanja tridesetogodišnjice umetničkog rada, izložiće svoja dela u Galeriji naivne umetnosti u Kovačici. Svečano otvaranje njene samostalne izložbe biće upriličeno danas, 20. decembra, u 13 sati.

Kotvašova je prvu sliku na platnu naslikala je 1995. godine, pod uticajem svog rođaka, istaknutog slikara naive, Mihala Povolnog. Do tada je oslikavala tanjire, flaše, drvo.

Prvi put je učestvovala na zajedničkoj izložbi u Padini 1996. godine. Prvu samostalnu izložbu je imala takođe u Padini, 1997. godine. Zatim su usledile izložbe u Bratislavi, Považkoj Bistrici, Novom Sadu, Skoplju, Beogradu…