Opovo: Koncert KUD „SM Čigra“ danas u 18 sati

Kulturno umetničko društvo „SM Čigra“ u ponedeljak 22.decembra u dvorni Kulturnog centra Opovo održaće godišnji koncert na kome će se predstaviti sve sekcije društva. Koncert počinje u 18 sati.

Tradicinalno, kao i svake godine Kultuno-umetničko društvo „SM Čigra“ održaće svoj godišnji koncert u dvorni Kultrnog centra u Opovu. Ovo društvo poznato je po tome što ima svoje sekcije u Pančevu i Opovo, zato već godinama unazad završni koncert se održava u ovom mestu.U toku su završen pripreme, kako bi pulika u ponedeljak maksimalno uživala u narodnom stvaralaštvu. , rekla je Snežana Marjanov – predsednica KUD „SM Čigra“ .

Ovo je i poziv svim ljubiteljima foklora da dođu u ponedeljak u Opovo i podrže mlade i nešto starije folkloraše društva Čigra.

Ljubav prema tradiciji, pesmi i igri ponovo okuplja sve generacije. KUD SM ‘Čigra’ poziva publiku da zajedno proslave bogatstvo folklornog nasleđa i još jednom pokažu da se tradicija čuva – kada se deli.

(RTV Pančevo)