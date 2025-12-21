Apel JKP Vodovod i kanalizacija: Budite oprezni i prijavite krađu

U naselju Tesla, u delu iza Mesne zajednice Tesla, zabeležen je ozbiljan bezbednosni problem,sa ukupno pet šahtova ukradeni su poklopci. Ovakav čin predstavlja grubo neodgovorno i krajnje opasno ponašanje, koje može imati teške posledice po bezbednost građana, pr3ensoi ePančevo.

Iz JKP „Vodovod i kanalizacija“ upozoravaju da se radi o izuzetno frekventnoj lokaciji, kojom se svakodnevno kreće veliki broj ljudi, među kojima su deca, stariji sugrađani, roditelji sa kolicima, kao i biciklisti.

„Nepokriveni šahtovi predstavljaju direktnu opasnost, jer mogu dovesti do teških telesnih povreda, naročito u večernjim satima i uslovima smanjene vidljivosti. Posebno zabrinjava činjenica da ovakvi postupci ugrožavaju javnu bezbednost i zdravlje, ali i nanose materijalnu štetu. Sredstva za sanaciju i nabavku novih poklopaca izdvajaju iz budžeta koji je namenjen svim građanima“, saopštilo je JKP „Vodovod i kanalizacija Pančevo.

JKP „Vodovod i kanalizacija“ apeluje na građane da budu maksimalno oprezni, da izbegavaju ova mesta dok se problem ne sanira, kao i da svaku sumnju ili saznanja o krađi odmah prijave nadležnim službama ili policiji. Takođe, mole se građani da, ukoliko primete otvoren šaht, o tome obaveste komunalne službe kako bi se što hitnije reagovalo i sprečile moguće nesreće.

(Pančevac/ePančevo)