Horoskop za 23. decembar za sve znake zodijaka: Evo kome stiže unapređenje

Ovan

Posao: Bićete izuzetno fokusirani i rešeni da završite šta ste započeli, ali izbegavajte brzoplete odluke ako vam nešto deluje nejasno. Neko može testirati vašu strpljivost svojim autoritetom ili zahtevima.

Ljubav: U odnosima može doći do nerazumvanja ako se vodi razgovor u pogrešnom trenutku. Slobodni mogu osetiti snažnu privlačnost, ali još uvek bez jasnih namera druge strane.

Zdravlje: Stabilno, ali pripazit na iscrpljenost.

Bik

Posao: Dan je dobar za dugoročno planiranje i realne procene, ali ne i za rizik. Ako nešto ne ide glatko, bolje je sačekati nego gurati po svaku cenu.

Ljubav: Slobodni mogu idealizovati osobu koju još uvek ne poznaju dovoljno ali ih jako privlači.

Zdravlje: Bez značajnijih oscilacija.

Blizanci

Posao: Mogući su nesporazumi u komunikaciji ili pogrešno protumačene informacije, zato proveravajte sve dva puta. Nije dan za važne dogovore.

Ljubav: U vezama se mogu otvoriti teme koje su ranije gurane pod tepih. Slobodni mogu osetiti zbunjenost – privačnost pooji, ali bez jasnog pravca.

Zdravlje: Psihofizički umor, potreban vam je predah.

Rak

Posao: Dan donosi pritisak kroz obaveze i okekivanja drugih. Radite ono što morate, ali ne preuzimajte tuđe odgovornosti.

Ljubav: Emotivna osetljivost je pojačana, važno je da ne donosite zaključke na osnovu pretpostavki.

Zdravlje: Stabilno, ali izbegavajte fizičko preopterećenje.

Lav

Posao: Obaveze se gomilaju i traže disciplinu. Danas se ne traži kreativnost, već odgovornost i i istrajnost.

Ljubav: Partner može očekivati više konkretne podrške nego reči. Slobodni mogu biti privučeni nekim ko deluje misteriozno, ali i nedostupno.

Zdravlje: Umor zbog tempa – usporite koliko možete.

Devica

Posao: Fokusirani ste i produktivni, ali pazite da ne ulazite u rasprave zbog sitnica. Neko može biti nejasan u svojim zahtevima.

Ljubav: U vezama je važno razdvojiti realnost od prepostavki. Slobodni mogu idealizovati kontakt koji još nema čvrstu osnovu da se razvije u nešto ozbiljnije.

Zdravlje: Uglavnom dobro, uz potrebu za mentalno rasterećenjem.

Vaga

Posao: Danas se traži realan pristup jer nije sve onako kako izgleda na prvi pogled. Izbegavajte donošenje odluka na osnovu obećanja.

Ljubav: Zauzeti mogu osetiti distancu ako se ne govi otvoreno. Slobodni mogu biti u dilemi da li je nek zaista dostupan.

Zdravlje: Stabilno.

Škorpija

Posao: Intenzivan dan je pred vama i zahteva koncentraciju. Možete završiti neki važan zadatak, ali uz osećaj pritiska.

Ljubav: Emocije su duboke, ali postoji opasnost od pogrešnog tumačenja partnerovih postupaka. Slobodni osećaju snažnu privlačnost rema ekome, ali i rezervu.

Zdravlje: Osetljivost zbog napetosti – odmor je neophodan.

Strelac

Posao: Ideje su prisutne, ali realizacija traži više strpljenja nego što ste spremni da prihvatite. Ne precenjujte svoje mogućnosti.

Ljubav: U vezama može doći do razožaranja ako su očekivanja nerealna. Slobodni mogu idealizovati osobu koju su upoznali preko mreža ili pak ona dolazi iz daleka.

Zdravlje: Dobro, ali izbegavajte predterivanja.

Jarac

Posao: Dan traži ozbiljnost i odgovornost – imate snagu da gurate napred, ali ne ignorišite signale da nešto treba možda i korigovati.

Ljubav: Partner može tražiti više emocija i pažnje nego što ste spremni da pokažete. Slobodni mogu biti privučeni nekim ko deluje nodostupno.

Zdravlje: Vrlo dobro.

Vodolija

Posao: Finansijska pitanja i realne procene dolaze u fokus. Nije dan za rizik, već za racionalne odluke.

Ljubav: Slobodni budite oprezni kada su nova poznanstva u pitanju, ne otkrivajte sve karte odmah.

Zdravlje: Bez značajnijih upozorenja.

Ribe

Posao: Dan može doneti konfuziju u vezi sa tuđim očekivanjima – važno je da ne preuzmete na sebe više nego što možete da odradite.

Ljubav: Emocije su pojačane, ali i sklonost idealizaciji, stoga je potrebno da skinete ružićaste naočare, jer se osoba koja vam se dopada možda drugačije predstavlja.

Zdravlje: Osetljivost na stres – povucite se kad bog možete.

(astroputnik)