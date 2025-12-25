Tradicionalni Štefanski koncert u Kovačici 26. decembra

Slovačka evangelistička a. v. crkvena opština u Kovačici i ove godine organizuje tradicionalni Štefanski koncert, koji će biti održan 26. decembra u 18 časova u Evangeličkoj crkvi u Kovačici.

Ovaj koncert, koji se već dugi niz godina održava u vreme božićnih praznika predstavlja poseban muzičko-duhovni događaj koji okuplja vernike i ljubitelje duhovne muzike, donoseći poruke mira, radosti i zajedništva.

Na koncertu će nastupiti crkveno-horovski ansambli SEAVC Kovačica – Te Deum, Hrišćanska srca i Ženski crkveni hor, pod dirigentskim vođstvom Alžbete Hriešikove. Kao gosti nastupiće Pevački hor Agape – CZ Novi Sad, kao i devojačka pevačka grupa OŠ „Mladih pokolenja“ iz Kovačice. Na orguljama će svirati Andrej Hornjak. Tradicionalni Štefanski koncert predstavlja lepu priliku da se praznici obeleže uz duhovnu muziku, molitvu i negovanje bogate kulturne i verske tradicije zajednice.

(Pančevac)