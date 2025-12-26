Glogonj: Podela novogodišnjih paketića 27. decembra

GLOGONJ – Mesna zajednica Glogonj i ove godine obradovala je najmlađe meštane tradicionalnom podelom novogodišnjih paketića. Tokom prethodna dva dana mališani u Glogonju dobijali su pozivnice za ovu lepu novogodišnju manifestaciju, koja će biti održana u petak, 27. decembra, sa početkom u 11 časova.

Planirano je da se podela paketića održi u centru parka u Glogonju, pa se roditeljima savetuje da decu dobro obuku, s obzirom na to da je za taj dan najavljeno hladno vreme. U slučaju izuzetno loših vremenskih uslova, manifestacija će biti premeštena u Dom kulture.

Iz Mesne zajednice Glogonj podsećaju da pravo na novogodišnji paketić imaju deca rođena u periodu od 1. januara 2019. godine do danas, koja žive i imaju prijavljeno prebivalište u Glogonju. Ukoliko neko dete iz ove starosne grupe nije dobilo pozivnicu, roditelji se mole da se u narednim danima jave u prostorije Mesne zajednice kako bi preuzeli pozivnicu.

Organizatori poručuju da je cilj ove akcije da se najmlađima ulepšaju praznici i da se, uz osmeh i prazničnu atmosferu, zajednički isprati godina na izmaku.

(Pančevac)