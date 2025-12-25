Kulturna dešavanja Južni Banat

Božićni koncert okupio mlade talente u Padini

11:30

25.12.2025

Printscreen/RTV Kovačica

U Padini je u prazničnom duhu održan 3. Božićni koncert mladih talenata, koji je još jednom pokazao koliko muzika povezuje ljude i oplemenjuje zajednicu.
Koncert je organizovao Mesni odbor Matice slovačke u Padini, sa ciljem da se mladima pruži prostor da pokažu svoj talenat, znanje i ljubav prema muzici.

Mladi izvođači su publici priredili raznovrstan i emotivan program, ispunjen toplinom, radošću i prazničnom atmosferom, koja u susret Božiću i Novoj godini podseća na prave vrednosti – zajedništvo, radost i veru u mlade generacije.

(Pančevac/RTV Kovačica)

