Božićni koncert okupio mlade talente u Padini

U Padini je u prazničnom duhu održan 3. Božićni koncert mladih talenata, koji je još jednom pokazao koliko muzika povezuje ljude i oplemenjuje zajednicu.

Koncert je organizovao Mesni odbor Matice slovačke u Padini, sa ciljem da se mladima pruži prostor da pokažu svoj talenat, znanje i ljubav prema muzici.

Mladi izvođači su publici priredili raznovrstan i emotivan program, ispunjen toplinom, radošću i prazničnom atmosferom, koja u susret Božiću i Novoj godini podseća na prave vrednosti – zajedništvo, radost i veru u mlade generacije.

(Pančevac/RTV Kovačica)