Nedeljni horoskop do 4. januara 2026: Ko jedva čeka doček, a ko je namrgođen

Nedeljni horoskop kaže da će sedmica od 29. decembra 2025. do 4. januara 2026 biti zanimljiva za većinu znakova. Saznajte šta vam nedeljni horoskop donosi, čega da se čuvate, a koje prilike nikako da ne propustite, piše Sensa.rs!

Ovan

Prema nedeljnom horoskopu od 29. decembra 2025. do 4. januara 2026, za Ovnove ova sedmica zahteva uzdržanost. Želja za žurbom mogla bi dovesti do nepotrebnih sukoba ili grešaka. U radnoj sferi, korisno je hvatati ideje bez forsiranja odluka. Neka pitanja će se automatski rešiti nakon novogodišnjih praznika. U vašem ličnom životu, najbolje je smanjiti pritisak i očekivanja. A 30. decembar bi mogao doneti poznanstvo koje će postati važna karika u ostvarenju vaših snova. Ne ignorišite slučajne susrete – sudbina se maskira u slučajnosti.

Bik

Za Bika, ova nedelja nudi retku priliku da se ponovo izgradi iz temelja – oslobodite se vezanosti za materijalnu stabilnost zarad emocionalnog blagostanja. Horoskop preporučuje ovaj period za finansijsko planiranje, preispitivanje budžeta i smanjenje nepotrebnih troškova. Dobro je vreme za zaključivanje starih obaveza. U romantičnim vezama, praktičnost je važna: konkretni sporazumi su bolji od apstraktnih obećanja, savetuje nedeljni horoskop od 29. decembra 2025. do 4. januara 2026.

Blizanci

Za Blizance, dani koji prethode Novoj godini biće preopterećeni informacijama. Ne treba sve što čujete da shvatite ozbiljno. Važno je da odvojite činjenice od tumačenja. Na poslu se mogu razgovarati o budućim projektima, ali bez jasnih rokova. Romantični život doživljava turbulencije – vaš partner bi mogao neočekivano otkriti novu stranu u novogodišnjoj noći. Ne donosite prebrze zaključke, pustite da se situacija prirodno odvija, upozorava horoskop od 29. decembra 2025. do 4. januara 2026.

Rak

Nedeljni horoskop od 29. decembra 2025. do 4. januara 2026. predviđa da će

Rakovima koristiti fokusiranje na kućne i organizacione poslove. Ova nedelja je idealna za sređivanje, završavanje zadataka i pripremu za sledeću fazu. Emocionalna angažovanost može biti visoka, pa je važno izbegavati donošenje odluka u žaru trenutka. Nostalgija će se pojačati, izbegavajte zadržavanje na sećanjima; ona služe samo kao polazna tačka za budućnost. U poslu je najbolje držati se proverenih metoda.

Lav

Lavovi će morati da uzmu u obzir interese drugih. Ova nedelja otkriva gde se vaša očekivanja razlikuju od stvarnosti. To nije problem, već razlog da prilagodite svoju strategiju. Što se tiče karijere, mogući su razgovori o budućnosti, ali bez konkretnih koraka. U romantičnoj sferi, tajna osećanja mogu izaći na videlo u novogodišnjoj noći, sami odlučite da li ste spremni za ovo. Finansije zahtevaju poseban oprez, izbegavajte impulsivno trošenje poklona, savetuje nedeljni horoskop od 29. decembra 2025. do 4. januara 2026.

Devica

Nedeljni horoskop od 29. decembra 2025. do 4. januara 2026. kaže da je za Device ova sedmica je produktivna u smislu analize. Moći ćete da identifikujete slabosti u trenutnim procesima i izvučete korisne zaključke. Posao će zahtevati pažnju posvećenu detaljima, posebno pred kraj godine. U ličnom životu, možda ćete morati da objasnite svoj stav, jasna logika će biti bolje prihvaćena nego emocije. A 2. januar je idealan za kreiranje konkretnog akcionog plana za prvi kvartal nove godine.

Vaga

Vage moraju da upravljaju svojim obimom posla; ova nedelja bi vas mogla ostaviti preopterećenim. Postavljanje granica biće ključno. Karijerne ambicije su u centru pažnje, postavljajući temelje za profesionalni uspeh tokom 2026, delujte odlučno, ali diplomatski. 29. decembar može doneti priznanje za vaša dostignuća od strane menadžmenta. Ne umanjujte sopstvena dostignuća iz lažne skromnosti. Finansijski, ova nedelja je povoljna za pregovore o povećanju plata ili dugoročnim ugovorima, savetuje nedeljni horoskop od 29. decembra 2025. do 4. januara 2026.

Škorpija

Nedeljni horoskop od 29. decembra 2025. do 4. januara 2026 predviđa da Škorpije ove sedmice otkrivaju gde troše resurse, a ne dobijaju ništa zauzvrat. To se odnosi na novac, vreme i emocionalna ulaganja. Na poslu je važno izbegavati skrivene sukobe i propuste. U ličnom životu je najbolje da govorite otvoreno, ali bez pritiska. Vaša finansijska situacija je nestabilna zbog impulsivnih odluka – uzdržite se od većih kupovina do sredine januara.

Strelac

Za Strelca, ova nedelja je posvećena pisanju bilansa. Ovo je dobro vreme za procenu godišnjih rezultata i prilagođavanje planova. Na poslu su mogući razgovori vezani za obuku ili razvoj, ali prava akcija će doći kasnije. U vezama je važno poštovati lični prostor. Finansijsko pitanje vezano za nasledstvo ili zajedničke resurse moglo bi se neočekivano rešiti 30. decembra. A 4. januar je idealan za planiranje budžeta za 2026, savetuje nedeljni horoskop od 29. decembra 2025. do 4. januara 2026.

Jarac

Jarci su fokusirani na sopstvene ciljeve. Ova nedelja naglašava važnost odgovornosti i dugoročnog pristupa poslu i zadacima. Vaša karijera može vam pružiti potvrdu da je vaš put koji ste izabrali onaj pravi. U ličnom životu i ljubavi vredi se fokusirati na praktične stvari, a ne samo na obaveze. Izbegavajte da se preopteretite poslom, savetuje nedeljni horoskop od 29. decembra 2025. do 4. januara 2026.

Vodolija

Nedeljni horoskop od 29. decembra 2025. do 4. januara 2026. kaže da je za

Vodoliju ova sedmica u znaku preispitivanja poznatih odluka. Ono što je ranije funkcionisalo može zahtevati ažuriranje. Nekonvencionalne ideje su moguće na poslu, ali ne treba sve odmah sprovesti u delo. U romansi, osoba iz prošlosti se može vratiti – nemojte žuriti sa odlukama, dajte sebi vremena da shvatite šta tačno simbolizuju. Finansije zahtevaju poseban oprez – skriveni troškovi mogu neočekivano iscrpeti vaše rezerve.

Ribe

Horoskop savetuje Ribama da za sada uspore. Ova nedelja je pogodna za oporavak i mirno razmišljanje. Izbegavajte preuzimanje nepotrebnih obaveza na poslu. Važni razgovori su mogući u vašem ličnom životu, ako ste spremni na konkretne stvari. Budite otvoreniji za kompromis kako biste izbegli nesporazume. Finansijska pitanja će zahtevati pažnju, posebno tokom praznika, kaže nedeljni horoskop od 29. decembra 2025. do 4. januara 2026.

(Sensa/Zorica Antonijević)