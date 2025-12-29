Radno vreme prodavnica tokom praznika

Zanatski i trgovinski objekti u Srbiji tokom novogodišnjih i božićnih praznika raditi po izmenjenom režimu, u skladu sa odredbama Odluke o radnom vremenu zanatstva i trgovine, u vreme novogodišnjih i božićnih praznika 2025/2026. godine.

Kako se navodi, dežurni prodajni objekti nespecijalizovanih trgovinskih formata, pretežno prehrambenog asortimana, 31. decembra moraće da rade najmanje od 09.00 do 18.00 sati, dok 1. januara 2026. godine mogu biti zatvoreni.

– U petak, 2. januara, dežurni prodajni objekti moraju da rade najmanje od 09.00 do 12.00 sati, 6. januara, na Badnji dan, dežurni prodajni objekti nespecijalizovanih trgovinskih formata, pretežno prehrambenog asortimana-hipermarketi, supermarketi, superete, mini-marketi i drugi, moraju da rade najmanje od 09.00 do 18.00 sati – ističe se u saopštenju.

Kada je reč o radu na Božić, 7. januara, dežurni prodajni objekti mogu biti zatvoreni.

Takođe, navodi se da na dan državnog i drugog praznika, odnosno 1, 2. i 7. januara 2026. godine, nespecijalizovani trgovinski formati u kojima se obavlja trgovina na malo, pretežno neprehrambenog asortimana, kao i posebni trgovinski formati mogu biti zatvoreni.

Benzinske stanice na državnim putevima I i II reda i opštinskim putevima na teritoriji Beograda rade od 00 do 24 sata, a ostale benzinske stanice u gradu najmanje od 06.00 do 20.00 sati, piše Tanjug.

Dežurni prodajni objekti, koji u vreme državnih i drugih praznika obavljaju delatnost, dužni su da raspored, početak i završetak radnog vremena istaknu na vidnom mestu objekta, najmanje tri dana pre dana državnog i drugog praznika. Dodaje se i da svi trgovinski i zanatski objekti u dane novogodišnjih i božićnih praznika mogu biti otvoreni i mogu raditi duže od radnog vremena navedenog u ovom saopštenju.

(Bizportal)