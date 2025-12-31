Servisne informacije Južni Banat

Praznično radno vreme Doma zdravlja Opovo

09:30

31.12.2025

Podeli vest:

Foto: Glas Opova

Služba hitne medicinske pomoći radi sve dane 24 sata
Služba za zdravstvenu zaštitu dece i školske dece ne radi 1.1. i 7.1.2026.godine, 2.1.2026.godine radi pre podne
Služba za stomatološku zdravstvenu zaštitu ne radi 1.1. i 7.1.2026.godine, 2.1.2026.godine radi pre podne
Apoteka u Opovu 31.12.2025.godine radi od 7 do 16 časova, ne radi 1.1. i 7.1.2026.godine., 2.1. i 3.1.2026.godine radi pre podne.
Zdravstvene ambulante Baranda, Sakule i Sefkerin ne rade 1.1.;2.1. i 7.1.2026.godine.

Tagovi

Dom zdravlja Opovo Radno vreme

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *

Pre postavljanja komentara, molimo pročitajte i složite se sa uslovima korišćenja


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.