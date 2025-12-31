Praznično radno vreme Doma zdravlja Opovo

PRVI ROK JE 5. JANUAR: Porezi stižu odmah posle praznika
Služba hitne medicinske pomoći radi sve dane 24 sata
Služba za zdravstvenu zaštitu dece i školske dece ne radi 1.1. i 7.1.2026.godine, 2.1.2026.godine radi pre podne
Služba za stomatološku zdravstvenu zaštitu ne radi 1.1. i 7.1.2026.godine, 2.1.2026.godine radi pre podne
Apoteka u Opovu 31.12.2025.godine radi od 7 do 16 časova, ne radi 1.1. i 7.1.2026.godine., 2.1. i 3.1.2026.godine radi pre podne.
Zdravstvene ambulante Baranda, Sakule i Sefkerin ne rade 1.1.;2.1. i 7.1.2026.godine.
AUD
66.85 RSD
BAM
59.97 RSD
CAD
72.77 RSD
CHF
126.26 RSD
EUR
117.29 RSD
GBP
134.59 RSD
SEK
10.86 RSD
USD
99.59 RSD
