Praznično radno vreme Doma zdravlja Opovo

Služba hitne medicinske pomoći radi sve dane 24 sata

Služba za zdravstvenu zaštitu dece i školske dece ne radi 1.1. i 7.1.2026.godine, 2.1.2026.godine radi pre podne

Služba za stomatološku zdravstvenu zaštitu ne radi 1.1. i 7.1.2026.godine, 2.1.2026.godine radi pre podne

Apoteka u Opovu 31.12.2025.godine radi od 7 do 16 časova, ne radi 1.1. i 7.1.2026.godine., 2.1. i 3.1.2026.godine radi pre podne.

Zdravstvene ambulante Baranda, Sakule i Sefkerin ne rade 1.1.;2.1. i 7.1.2026.godine.