Spoljna trgovina Južnog Banata solidna u 2025.

PANČEVO – Ova godina bila je solidna za privredu Južnog Banata kada je u pitanju spoljnotrgovinska razmena. U 2026. godini fokus će biti na daljoj digitalizaciji u poslovanju i unapređenju dualnog obrazovanja.

U 2025. godini spoljnotrgovinska razmena Južnog Banata zabeležila je blagi rast i iznosila je oko dva i po milijarde evra. Firme sa ovog područja najviše izvoze na tržiše Zapadne Evrope, kažu u RPK Pančevo.

„To su pre svega kompanije iz automobilske industrije ali značajan porast imaju i domaća preduzeća mala i srednja koja nalaze svoje mesto na stranom tržištu“, kaže Marko Ćulibrk, direktor RPK Pančevo.

Sankcije Naftnoj industriji Srbije negativno su se odrazile i na poslovanje Petrohemije, koja koristi primarni benzin iz Rafinerije u Pančevu kao sirovinu za petrohemijsku preradu.

„Pored toga što to predstavlja problem za celu državu, za nas je dodatni problem jer se te kompanije nalaze na našem terenu. Tu imamo više hiljada zaposlenih, a takođe i više stotina firmi i pojedinaca koji vrše određene usluge za te firme“, kaže Ćulibrk.

Na sednici parlamenta privrednika u organizaciji Regionalne privredne komore Pančevo određene su smernice za 2026. godinu i predstavljene digitalne platforme koje nudi Privredna komora Srbije.

„To su digitalni katalozi izvoznika, gde ćemo pokušati da omogućimo besplatno da sve izvoznike stavimo u tu platformu. To radi od juna i imamo već više od 50 hiljada upita iz 64 zemlje širom sveta. Takođe, biće još BizSrbija partner namenjen za domaću privredu i Marketplace, gde želimo da povežemo sva domaća preduzeća sa svojim ponudama da bi bili konkurentniji na tržištu“, izjavio je Ćulibrk.

U 2026. godini akcenat će biti i na daljem razvoju dualnog obrazovanja, koje u ovom regionu već beleži značajne rezultate.

(Pančevac)