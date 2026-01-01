Devojčica prva beba rođena u 2026. u Vršcu

U porodilištu Opšte bolnice Vršac, noćas u 3:40, rođena je prva beba u 2026. godini. Ponosna majka Željana Banjaš iz Vršca, na svet je donela devojčicu, tešku 2.630 grama i dugačku 50 centimetara.

Porođaj je protekao u najboljem redu, a majka i beba se osećaju dobro, saopštili su iz Opšte bolnice Vršac.

Grad Vršac nastavlja lepu tradiciju podrške porodicama i najmlađima, pa će gradonačelnica Vršca po izlasku majke i bebe iz bolnice posetiti porodicu i tom prilikom uručiti prigodne poklone u vidu novčanog iznosa, zlatnog dukata i seta bebi kozmetike.

Grad Vršac upućuje iskrene čestitke porodici Banjaš i želi devojčici srećno i zdravo detinjstvo, a roditeljima puno radosti i lepih trenutaka.

(EVršac)