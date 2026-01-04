Zimske radosti u Futogu: Pogledajte, hit snimak koji kruži mrežama

Iako je Srbiju danas okovao sneg, to nije sprečilo dobre zabave. Na društvenim mrežama pojavio se snimak iz Futoga koji je za kratko vreme privukao veliku pažnju javnosti.

Na snimku se vidi kako trojica muškaraca sede na sankama koje vuče motorno vozilo, dok jedan od njih u rukama drži veslo, što je celu scenu učinilo još neobičnijom i zabavnijom.

(NSuzivo)