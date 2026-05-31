Taktički zbor i humanost: Obeležen Dan policije u Pančevu

Pripadnici Policijske uprave u Pančevu svečano su obeležili Dan Ministarstva unutrašnjih poslova i Dan policije organizovanjem bogatog programa za javnost. U Narodnoj bašti održan je taktičko-tehnički zbor gde su građani, a posebno oni najmlađi, imali priliku da se izbliza upoznaju sa radom policijskih službenika i vatrogasaca-spasilaca . Na zboru je prikazana savremena oprema, vozila i tehnika koje ove službe svakodnevno koriste u očuvanju bezbednosti i spasavanju ljudskih života , prenosi RTV Pančevo.

O ciljevima ove tradicionalne manifestacije i saradnji sa građanima govorio je major Željko Grujić, portparol Policijske uprave Pančevo: „Izložili smo opremu pripadnika policije opšte nadležnosti, saobraćajne policije i kriminalističke policije. Veliki doprinos su dali i pripadnici Odeljenja za vanredne situacije, koji su takođe deo opreme izložili za naše građane. U vremenu od 10 do 14 časova imamo druženje, pre svega za decu i za naše najdraže sugrađane. Osmesi dece su najbolji pokazatelji da je ova manifestacija jedna prava stvar “, istakao je major Grujić.

Najveće oduševljenje među mališanima izazvala je mogućnost da sednu na policijske motore i uđu u službena vozila, dok je apsolutni hit dana bilo puštanje pene, koje su demonstrirali pripadnici Odeljenja za vanredne situacije .

Paralelno sa dešavanjima u Narodnoj bašti, u prostorijama Policijske uprave u Pančevu sprovedena je humanitarna akcija dobrovoljnog davanja krvi, realizovana u saradnji sa Crvenim krstom.

Sekretar Crvenog krsta Pančevo Milica Todorović ukazala je na izuzetan značaj ove akcije: „Svoj dan i ovaj značajan datum za Ministarstvo unutrašnjih poslova i policiju žele i na ovaj način da obeleže, i to je već jedna tradicija. Hvala im na tome. Znamo da u letnjim mesecima zalihe krvi budu negde na niskom nivou“, poručili su iz Crvenog krsta, podsećajući da su policajci još jednom pokazali spremnost da uvek pomognu građanima.

Ispred policijskih službenika potvrđeno je da ova akcija okuplja zaposlene sa teritorije celog južnog Banata:

„Mi smo, već sada tradicionalno povodom slave Ministarstva unutrašnjih poslova i Dana policije, organizovali dobrovoljno davanje krvi kulinarskih i policijskih službenika sa područja celog južnog Banata. Kao što znate, Policijska uprava Pančevo pokriva dva grada i šest opština). Mi se za ovaj naš praznik okupimo ovde i pokažemo jedan humani gest, s obzirom na to da je krv u ovim letnjim mesecima na nekom minimumu, pa eto da pomognemo.“

Policijska uprava Pančevo uputila je javnu zahvalnost Crvenom krstu, Odeljenju za vanredne situacije i JKP „Zelenilo“ na logističkoj pomoći i uspešnoj saradnji tokom realizacije ove manifestacije.

(Pančevac/RTV Pančevo)

