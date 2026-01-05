UMETNICI! – Do 10. januara prijave za doprinose iz gradske kase

Pančevo i ove godine poziva slobodne umetnike da se prijave za uplatu penzionog i socijalnog osiguranja, ukoliko nisu osigurani na neki drugi način. Rok za prijave ističe 10. januara.

Opštine i gradovi mogu, ali ne moraju, da samostalnim umetnicima koji žive na njihovoj teritoriji uplaćuju penziono i socijalno osiguranje. Ipak, Pančevo ne odustaje od prakse uvedene 2013. godine. Ni uslovi se nisu menjali, pa se osiguranje plaća na najnižu mesečnu osnovicu za obračun doprinosa za osiguranike samostalne umetnike u rokovima i na način utvrđen zakonom. Uslov je da umetnici moraju da imaju prebivalište na teritoriji Pančeva i da nisu osigurani po nekom drugom osnovu.

Rok za prijavljivanje za uplatu penzionog i socijalnog osiguranja u 2026. za samostlane umetnike iz Pančeva traje do 10. januara. Za one koji steknu taj status u toku godine prijavljivanje mogućene i naknadano.

Status lica koje samostalno obavlja umetničku delatnost u oblasti kulture može da se ostvari preko jednog od trenutno 34 reprezentativna udruženja u kulturi (Registar reprezentativnih udruženja u kulturi Ministarstva kulture).

Uslovi nalažu i potrebnu dokumentaciju, pa se pored obrasca prijave i izjave o saglasnosti za obradu i pribavljanje ličnih podataka (preuzima se na sajtu grada, www.pancevo.rs ili na šalteru Uslužnog centra Gradske uprave Grada Pančeva) dostavlja i uverenje nadležnog reprezentativnog udruženja u kulturi o činjenicama upisanim u Registar lica, foto-kopija ili očitana lična karta i uverenje o podacima iz jedinstvene evidencije Centralnog registra obaveznog socijalnog osiguranja. Oni koji steknu status samostalnog umetnika u toku 2026. godine prijave mogu da podnesu i naknadno.

Prijave se dostavljaju putem Uslužnog centra Gradske uprave grada Pančeva, Trg kralja Petra I 2–4) s naznakom: „Za JAVNI POZIV licima koja su stekla status lica koja samostalno obavljaju umetničku delatnost u oblasti kulture radi ostvarivanje prava na uplatu doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje i zdravstveno osiguranje”. Dodatne informacije mogu se dobiti na telefon 013/308-906 ili putem adrese elektronske pošte nevenka.kljajic@pancevo.rs.

Registar reprezentativnih udruženja u kulturi 1. Udruženje književnika Srbije

2. Srpsko književno društvo

3. Udruženje književnih prevodilaca Srbije

4. Srpski PEN centar

5. Udruženje kompozitora Srbije

6. Udruženje kompozitora Vojvodine

7. Udruženje muzičkih umetnika Srbije

8. Udruženje muzičara džeza, zabavne i rok muzike Srbije

9. Udruženje likovnih umetnika Srbije

10. Savez udruženja likovnih umetnika Vojvodine

11. Udruženje likovnih umetnika primenjenih umetnosti i dizajnera Srbije

12. Udruženje likovnih umetnika primenjenih umetnosti i dizajnera Vojvodine

13. Udruženje filmskih umetnika Srbije

14. Udruženje filmskih glumaca Srbije

15. Udruženje dramskih umetnika Srbije

16. Savez dramskih umetnika Vojvodine

17. Udruženje baletskih umetnika Srbije

19. Bibliotekarsko društvo Srbije

19. Stanica servis za savremeni ples

20. Udruženje arhitekata Srbije

21. Udruženje naučnih i stručnih prevodilaca Srbije

22. Savez estradno-muzičkih umetnika Srbije

23. Udruženje scenskih umetnika, stručnjaka i saradnika u kulturi Srbije

24. Srpsko arheološko društvo

25. Muzejsko društvo Srbije

26. Nacionalni komitet ICOM Srbija

27. „World Music” asocijacija Srbije

28. Udruženje koreografa narodnih igara Srbije

29. Udruženje filmskih i televizijskih umetničkih saradnika Srbije

30. „BAZAART”

31. Udruženje dramskih pisaca Srbije

32. Društvo književnika Vojvodine

33. Međunarodni muzički centar „Maestro International”

34. Udruženje muzičkih umetnika i izvođača Vojvodine „Vojvodina ton”

(Pančevac / N. S.)

