UMETNICI! – Do 10. januara prijave za doprinose iz gradske kase

Opštine i gradovi mogu, ali ne moraju, da samostalnim umetnicima koji žive na njihovoj teritoriji uplaćuju penziono i socijalno osiguranje. Ipak, Pančevo ne odustaje od prakse uvedene 2013. godine. Ni uslovi se nisu menjali, pa se osiguranje plaća na najnižu mesečnu osnovicu za obračun doprinosa za osiguranike samostalne umetnike u rokovima i na način utvrđen zakonom. Uslov je da umetnici moraju da imaju prebivalište na teritoriji Pančeva i da nisu osigurani po nekom drugom osnovu.
Rok za prijavljivanje za uplatu penzionog i socijalnog osiguranja u 2026. za samostlane umetnike iz Pančeva traje do 10. januara. Za one koji steknu taj status u toku godine prijavljivanje mogućene i naknadano.
Status lica koje samostalno obavlja umetničku delatnost u oblasti kulture može da se ostvari preko jednog od trenutno 34 reprezentativna udruženja u kulturi (Registar reprezentativnih udruženja u kulturi Ministarstva kulture).
Uslovi nalažu i potrebnu dokumentaciju, pa se pored obrasca prijave i izjave o saglasnosti za obradu i pribavljanje ličnih podataka (preuzima se na sajtu grada, www.pancevo.rs ili na šalteru Uslužnog centra Gradske uprave Grada Pančeva) dostavlja i uverenje nadležnog reprezentativnog udruženja u kulturi o činjenicama upisanim u Registar lica, foto-kopija ili očitana lična karta i uverenje o podacima iz jedinstvene evidencije Centralnog registra obaveznog socijalnog osiguranja. Oni koji steknu status samostalnog umetnika u toku 2026. godine prijave mogu da podnesu i naknadno.
Prijave se dostavljaju putem Uslužnog centra Gradske uprave grada Pančeva, Trg kralja Petra I 2–4) s naznakom: „Za JAVNI POZIV licima koja su stekla status lica koja samostalno obavljaju umetničku delatnost u oblasti kulture radi ostvarivanje prava na uplatu doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje i zdravstveno osiguranje”. Dodatne informacije mogu se dobiti na telefon 013/308-906 ili putem adrese elektronske pošte nevenka.kljajic@pancevo.rs.
Registar reprezentativnih udruženja u kulturi
1. Udruženje književnika Srbije
2. Srpsko književno društvo
3. Udruženje književnih prevodilaca Srbije
4. Srpski PEN centar
5. Udruženje kompozitora Srbije
6. Udruženje kompozitora Vojvodine
7. Udruženje muzičkih umetnika Srbije
8. Udruženje muzičara džeza, zabavne i rok muzike Srbije
9. Udruženje likovnih umetnika Srbije
10. Savez udruženja likovnih umetnika Vojvodine
11. Udruženje likovnih umetnika primenjenih umetnosti i dizajnera Srbije
12. Udruženje likovnih umetnika primenjenih umetnosti i dizajnera Vojvodine
13. Udruženje filmskih umetnika Srbije
14. Udruženje filmskih glumaca Srbije
15. Udruženje dramskih umetnika Srbije
16. Savez dramskih umetnika Vojvodine
17. Udruženje baletskih umetnika Srbije
19. Bibliotekarsko društvo Srbije
19. Stanica servis za savremeni ples
20. Udruženje arhitekata Srbije
21. Udruženje naučnih i stručnih prevodilaca Srbije
22. Savez estradno-muzičkih umetnika Srbije
23. Udruženje scenskih umetnika, stručnjaka i saradnika u kulturi Srbije
24. Srpsko arheološko društvo
25. Muzejsko društvo Srbije
26. Nacionalni komitet ICOM Srbija
27. „World Music” asocijacija Srbije
28. Udruženje koreografa narodnih igara Srbije
29. Udruženje filmskih i televizijskih umetničkih saradnika Srbije
30. „BAZAART”
31. Udruženje dramskih pisaca Srbije
32. Društvo književnika Vojvodine
33. Međunarodni muzički centar „Maestro International”
34. Udruženje muzičkih umetnika i izvođača Vojvodine „Vojvodina ton”
(Pančevac / N. S.)
